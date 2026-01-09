Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: een van de mooiste, duurste en exclusiefste BMW’s die je kunt krijgen

De BMW Z8 is een technisch hoogstaande roadster met klassieke lijnen en is als verzamelobject inmiddels iconisch. Daar betaal je helaas wel voor, want de prijzen van occasions komen in de buurt van hoeveel een goedkoop huis kost.

Vooral de combinatie van design, prestaties en techniek maken de BMW Z8 tot een bijzondere occasion. Het model werd gepositioneerd als spirituele opvolger van de BMW 507 en werd gebouwd tussen 1999 en 2003. Daarbij kreeg de bolide een volledig aluminium buizenframe, iets wat in die tijd zeer vooruitstrevend was. Dat zorgt er onder andere voor dat de auto lichter is dan bij een traditionele constructie.

De BMW Z8

Onder de lange motorkap van de BMW Z8 ligt de atmosferische 4,9-liter V8 uit de BMW M5 (E39), goed voor 400 pk en 500 Nm. Vooral zijn directe gasrespons, krachtige vermogensopbouw en karaktervolle V8-geluid maken van de occasion een feest om te rijden. De kracht gaat via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. De prestaties? 0 tot 100 km/h in 4,7 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen) (Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen)

(Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen) (Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen)

Het rijgedrag van deze occasion past bij een moderne interpretatie van een klassieke roadster. De BMW Z8 voelt stijf, precies en snel, maar is minder rauw dan een pure sportauto. Het onderstel biedt een goede balans tussen comfort en controle, waardoor langere ritten geen straf zijn. Het interieur is opvallend vormgegeven, met centraal geplaatste meters en hoogwaardige materialen. De zitpositie is laag en sportief, terwijl de afwerking duidelijk op hoog niveau ligt.

De prijs van een BMW Z8 als occasion

Momenteel staan er van deze exclusieve occasion maar acht modellen op Gaspedaal.nl te koop en allemaal zijn ze stevig aan de prijs. Wil je de goedkoopste BMW Z8 bemachtigen? Dan tel je nog steeds 185.000 euro uit voor zo’n verzamelobject. De allerduurste variant is een zilveren Alpina Roadster, die 349.950 euro kost. Dit is ook de enige Alpina-versie die op dit moment te koop staat.

(Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen) (Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen)

(Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen) (Afbeelding: AutoTrack / Aeen Exclusieve Automobielen)

Wij kozen voor een blauwe occasion uit 2001, die in het Gelderse Barneveld voor een veel lagere prijs te koop staat. Veel lager betekent niet dat Jan en alleman hem zou kunnen kopen, want de prijs van deze BMW Z8 ligt op 289.500 euro. Daarvoor krijg je wel een prachtige auto met een tellerstand die 82.595 kilometer afleest. Daarnaast stelt de advertentie dat de volledige onderhoudshistorie aanwezig is.

Aandachtspunten bij deze occasions

Controleer bij een testrit hoe het dakmechanisme werkt. Gaat deze bijvoorbeeld soepel op en neer en zie je geen slijtageplekken? Daarnaast hebben BMW’s uit deze tijd nog weleens last gehad van vervuilde nokkenassystemen. Dit schoonmaken is soms prijzig en je merkt de vervuiling als het motorblok stationair niet lekker loopt of je minder kracht bij lage toeren hebt. Verder is het bij zulke prijzige auto’s altijd verstandig om de hele onderhoudsgeschiedenis te controleren op bijzonderheden.