Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: DTM-legende is nog net bereikbaar, maar dat kan veranderen

Heb je je altijd al een DTM-kampioen willen voelen? Met de Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 als occasion kun je die droom waarmaken. Hij is prijzig, maar des te leuker.

De raceauto’s uit de DTM moesten gebaseerd zijn op straatversies en de Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 maakte dit mogelijk. Voor de krachtbron klopte Mercedes aan bij de Britse motorbouwer Cosworth, die de bestaande viercilinder van de 190 aanpakte. Daarmee veranderde de bescheiden occasion plots in een serieuze sportsedan. Later werd hij doorontwikkeld tot de Evo II. Redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt daar meer over in deze video.

Aangepast beest: de Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 is een serieuze sedan

De E 2.3-16 beschikt over een 2,3-liter viercilinder met 185 pk en 235 Nm. Het motorblok werkt samen met een handgeschakelde vijfbak waarbij de eerste versnelling linksachter ligt. Ook kreeg het onderstel van de occasion flinke aanpassingen. Zo monteerde Mercedes een sportiever afgestelde ophanging, grotere remmen en een sperdifferentieel (dat de aandrijving beter verdeelt tussen de achterwielen). Daardoor voelt de auto duidelijk scherper aan dan een normale 190. Met een sprint naar 100 km/h in 7,5 seconden en een topsnelheid van 230 km/h zijn de prestaties nog steeds goed te noemen.

Het uiterlijk van de Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 is direct herkenbaar door de subtiele bodykit, een kleine achterspoiler en bredere dorpels. Binnenin vind je sportstoelen, extra meters en een sportstuur. Daarmee kreeg de compacte Mercedes een duidelijk ander karakter dan de reguliere 190-occasions.

Let hierop bij een gebruikt exemplaar

Met goed onderhoud is de E 2.3-16 een zeer degelijke occasion. De auto is wel op leeftijd en dat zorgt soms voor problemen. Plasticcomponenten van de radiateur willen met de jaren degraderen en breken. Dat kan voor oververhittingsproblemen zorgen. Controleer goed de staat van de radiateur en hou de warmtemeter in de gaten tijdens een testrit.

Deze occasion vonden wij

Een Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 is altijd al een bijzondere auto geweest en dat zie je terug in het tweedehandsaanbod. Momenteel kun je namelijk maar een occasion vinden, die voor 49.950 euro te koop staat in het Zuid-Hollandse Katwijk. Deze rookzilveren sedan heeft 177.524 kilometer op de teller en komt uit 1986. Auto’s gebouwd voor 1988 vallen onder de oldtimerregeling, dus je kunt de Mercedes wegenbelastingvrij rijden.