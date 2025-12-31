Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: brute Amerikaan met twee zitplekken en een topsnelheid van 330 km/h

Je wil emotie, historie en prestaties van het hoogste niveau. De eerste generatie Ford GT voldoet als occasion precies aan die wensen en is allesbehalve doorsnee.

Dat exclusieve karakter heeft alles te maken met zijn oorsprong. De eerste generatie Ford GT is een moderne ode aan de legendarische GT40, waarmee Ford in de jaren zestig Le Mans domineerde. Het model verscheen rond 2005 en was nooit bedoeld als volumemodel. Daardoor bleef de oplage beperkt en groeide de auto al snel uit tot een gewild verzamelobject. Dat betekent ook dat occasions een zeldzame verschijning zijn in Nederland.

Ford GT: Supercar met duidelijke historische verwijzing

De lage neus, ronde achterlichten en wigvorm maken de occasion direct herkenbaar. Tegelijkertijd is de ‘nieuwe’ Ford GT geen retrokarikatuur, maar een moderne supercar met een aluminium spaceframe en koolstofvezel carrosseriedelen. De zitpositie is extreem laag en het interieur is functioneel, met duidelijke sportieve intenties.

Achter de stoelen van de Ford GT ligt een 5,4-liter V8 met compressor. Deze krachtbron levert 550 pk en 774 Nm koppel. Vooral het rauwe karakter van de motor is geweldig: geen turbogaten, maar directe respons en een mechanisch geluid dat past bij zijn race-erfgoed. De prestaties van de occasion zijn indrukwekkend, met een sprint naar 100 km/h in 3,5 seconden en een topsnelheid van 330 km/h.

De Ford GT werd uitsluitend geleverd met een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving. Deze kenmerken passen perfect bij het analoge karakter van de occasion. Geen rijmodi of elektronische kunstgrepen, maar pure betrokkenheid. Het onderstel is stevig afgestemd en vraagt respect, maar biedt veel feedback en stabiliteit bij hoge snelheden.

Aandachtspunten van een Ford GT-occasion

Het allerbelangrijkste bij een Ford GT is dat je goed oplet bij de testrit. Slippen tijdens het schakelen duidt misschien op een versleten versnellingsbak, wat duur is om te repareren. Kijk daarnaast of alle elektronica werkt (zoals de ramen) en check de algehele staat van de auto. Maar let vooral op de onderhoudsgeschiedenis. Dit zegt meestal veel meer over de staat van de auto, dan een kilometerstand.

Zoveel kost een occasion

Van betaalbaarheid is hier geen sprake. Het aanbod is zo beperkt, dat je er momenteel maar eentje kunt vinden op Gaspedaal.nl. Aan de prijs kun je verder ook wel zien dat deze occasion niet echt meer als rijdersauto, maar vooral als investering gezien wordt. Het enige Ford GT-model dat te koop staat in Nederland kost namelijk 489.950 euro en staat bij een bedrijf in het Gelderse Dieren.

Galerij De advertentie is een klein beetje misleidend, omdat er bovenaan de pagina staat dat de occasion 15.358 kilometer heeft gereden. Dit moet in mijlen zijn en daarom bedraagt de tellerstand 24.716 kilometer. Verder zijn er maar 101 modellen oorspronkelijk voor de Europese markt geleverd en daarvan is dit nummer 1. Daar houdt de exclusiviteit niet op, want er werden van de 101 maar 4 in zijn kleur geel verkocht. Ook heeft deze Ford GT slechts één eerdere eigenaar gehad en beschikt hij over zwarte racestrepen en originele BBS-velgen. Deze twee supercars zijn een stuk betaalbaarder dan de occasion in dit verhaal.