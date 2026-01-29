Deze occasion is vooral op comfort gericht, maar dat is niet het meest opvallende aan hem
Je hebt een budget van 5.000 euro klaarstaan voor een auto. Je wilt geen speeltje, maar een verstandige middenklasser, waar je dagelijks op kunt vertrouwen. Hij moet een klein gezin kunnen vervoeren, prettig zijn in de stad en ook buiten de stad niet tegenvallen. De kilometerstand liever laag, want je wilt er nog jaren mee vooruit. Wij zetten drie gebruikte middenklassers voor je op een rij.
Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.
Degelijke goedkope occasion
Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die praktisch genoeg zijn voor een klein gezin en ook in de stad fijn rijden. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je de Renault Megane niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.
Renault Megane (2002 – 2008)
De tweede generatie Renault Megane heeft een eigenzinnige vormgeving, waar je van moet houden. Het is een occasion die duidelijk inzet op comfort. De vering en demping zijn bijvoorbeeld zacht en zijn rijgedrag is rustig, niet sportief. Binnenin heeft hij een speelse sfeer, al is de afwerking minder mooi. De stoelen zijn zacht, maar bieden voldoende steun. Wel zit je als bestuurder wat hoog, terwijl de auto maar beperkte hoofdruimte heeft.
Voor maximaal 5.000 euro kun je aardig wat occasions vinden: voor dat bedrag kun je namelijk 186 keer de Renault Megane vinden op Gaspedaal.nl. De allergoedkoopste kost 495 euro, maar voor een net model spaar je minimaal tot 1.300 euro door, wat eerlijk gezegd nog steeds niet veel geld is. Bij een autobedrijf in Steenbergen staat een beige ‘Business Line’ (2008, 97.049 km) voor 4.250 euro.
Technische aandachtspunten
Ook de Megane heeft een elektronica-achilleshiel: er kunnen storingen voorkomen, die in heftigheid sterk verschillen. Simpele klusjes kosten rond de honderd euro om te verhelpen, terwijl extreme gevallen honderden euro’s kosten. Een reden voor de storingen kan zijn dat er water in de zekeringkast is gekomen. Voor een paar tientjes kun je het vaak waterdicht maken.
