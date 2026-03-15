Deze occasion is naar een straaljager vernoemd en voor een prikkie zit jij in de cockpit

Wat hebben een straaljager en Zweedse degelijkheid met elkaar gemeen? Als je ‘Saab 9-3 Viggen’ zei, krijg je honderd punten. Deze occasion is een cultklassieker die vernoemd is naar de Viggen-straaljager die Saab ook bouwde.

Tussen 1999 en 2002 werd de Viggen 4.600 keer gebouwd. Het is een auto die mensen verdeelt, want sommigen noemen hem één van de slechtst rijdende auto’s ooit (vanwege de aandrijfkrachten in het stuur), terwijl anderen de occasion bestempelen als ‘de laatste echt goede Saab’.

Een flinke turbo voor de Saab 9-3 Viggen

De Saab 9-3 Viggen heeft een 2,3-liter turboviercilinder met 230 pk en 350 Nm koppel. Dankzij de forse turbo levert het blok al bij lage toeren veel trekkracht. De Viggen combineert voorwielaandrijving met een handgeschakelde vijfbak. Sprinten vanuit stilstand tot 100 km/h duurt 6,8 seconden en zijn topsnelheid ligt op 250 km/h.

Bij deze sportieve occasion werd niet alleen het motorblok aangepakt, maar het onderstel kreeg ook extra aandacht. Stuggere veren, andere dempers en een sportievere afstemming geven de Saab 9-3 Viggen een directer rijgedrag dan een gewone 9-3. Bij hard accelereren trekt het stuur soms duidelijk aan je handen door de sterke aandrijfkrachten op de voorwielen. Daarmee voel je je een stuk meer betrokken bij het rijden, maar dat maakt het besturen ook lastiger.

Op hogere snelheid voelt de occasion relatief stabiel, terwijl hij in lagere versnellingen last heeft van torque steer. Tegelijk blijft de Viggen een comfortabele auto, met goede stoelen, een overzichtelijk dashboard en voldoende ruimte voor passagiers en bagage. Daardoor past hij zowel bij sportief rijden als bij dagelijks gebruik.

Aandachtpunten van een Saab 9-3 Viggen

Een bekend probleem bij de Saab 9-3 Viggen is roest: controleer dus goed de dorpels, wielkasten en onderkant op corrosie. Verder hebben deze occasions een degelijke reputatie als ze goed onderhouden zijn.

Maar één occasion die te koop staat

Zoals de tussenkop al verklapt, staat er momenteel maar één occasion te koop. Deze Saab 9-3 Viggen heeft geen gesloten dak, zoals in de video hierboven, maar is een cabriolet. De kleur van de auto is zilvergrijs en het klapdak heeft een blauwe tint. Hij staat in het Gelderse Doetinchem voor 12.450 euro te koop. Daarvoor krijg je een model uit 1999, met 242.485 kilometer op de teller. Ook is volgens de advertentie de volledige onderhoudsgeschiedenis beschikbaar.