Deze occasion vermijdt niet alleen de hoge brandstofprijzen, maar geeft je ook ruimte en bereik

Nu de brandstofprijzen de pan uit rijzen worden elektrische occasions plotseling een interessante keuze. Een model waarvoor je niet te veel betaalt en die je toch waar voor je geld biedt is de Opel Ampera-e.

Met de Opel Ampera-e bracht Opel een van de eerste betaalbare EV’s met een serieuze actieradius op de markt. Destijds had de auto een even groot accupakket als de instap-Tesla Model 3, maar hij wist niet hetzelfde succes te behalen. Nieuw was hij namelijk te duur, maar occasions bleken een stuk betaalbaarder.

Techniek van de Opel Ampera-e

De voorwielaangedeven Opel Ampera-e is aardig vlot. Zijn elektromotor levert 204 pk en 360 Nm. Daarmee sprint hij in 7,3 seconden naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 150 km/h. Het accupakket heeft een capaciteit van 60 kWh, wat zorgt voor een WLTP-actieradius van 423 kilometer. Daarmee is deze occasion niet alleen voor stadsverkeer geschikt, maar ook voor langere ritten en dagelijks gebruik.

Verder valt deze occasion op door zijn praktische insteek. Dankzij de hoge carrosserie is de instap makkelijk en heeft hij verrassend veel binnenruimte. Ook de kofferbak is met 381 liter groot genoeg voor dagelijks gebruik. Het interieur van de Opel Ampera-e oogt minder luxe, met veel harde kunststoffen, maar alles zit logisch in elkaar.

Aandachtspunten van gebruikte exemplaren

Let bij een occasion op de staat van de accu. Daarnaast is het verstandig om te controleren of de terugroepactie met betrekking tot de batterij is uitgevoerd. Die kon voorheen vlam vatten, maar de vernieuwde accu’s hebben dit probleem niet. Daarnaast hebben deze nieuwe accu’s ook iets meer capaciteit dan de versies die ze vervingen. Verder zijn er weinig problemen met de Opel Ampera-e bekend. De techniek staat bekend als degelijk, al geldt dat onderdelen minder ruim beschikbaar zijn dan bij modernere EV-modellen.

De gevonden occasion

Momenteel kun je 29 occasions vinden, als je naar een gebruikte Opel Ampera-e zoekt. Prijzen beginnen bij 11.400 euro en lopen op tot 21.895 euro. Een mooi voorbeeld is het blauwe exemplaar, uit 2019, dat in het Noord-Hollandse ‘t Zand wordt aangeboden voor 13.950 euro. Hij heeft 68.939 kilometer op de teller en krijgt een nieuwe apk bij aflevering.