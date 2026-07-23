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EV zonder fratsen: deze occasion heeft een strak ontwerp en verkiest degelijkheid boven franje

Een elektrische auto met een ingetogen uiterlijk of ingewikkelde snufjes klinkt misschien niet als de spannendste keuze. Toch is juist dat de grootste kracht van de Opel Astra Electric. Deze occasion kiest voor eenvoud boven spektakel, terwijl veel concurrenten nadrukkelijk proberen op te vallen.

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In de wereld van elektrische auto’s draait het vaak om steeds grotere accupakketten, langere actieradiussen en indrukwekkende sprintcijfers. De Opel Astra Electric kiest een andere route. Onderhuids deelt hij zijn techniek met meerdere Stellantis-modellen. Daardoor behoort hij technisch niet tot de voorhoede. Daar staat tegenover dat de aandrijflijn soepel werkt, de occasion stil is en bovendien verrassend licht blijft voor een EV.

Elektrische occasion zonder fratsen

De elektromotor levert 156 pk en wordt gevoed door een accupakket van 54 kWh (wat later 58 kWh werd). Dat is geen recordbrekende combinatie, maar in het dagelijkse verkeer voelt de Opel Astra Electric vlot genoeg aan. Volgens de officiële WLTP-meting bedraagt de actieradius van de occasion maximaal 418 kilometer, terwijl de vernieuwde uitvoering zelfs tot maximaal 454 kilometer komt. Snelladen gaat met maximaal 100 kW, waardoor opladen van 10 naar 80 procent ongeveer een half uur duurt.

Veel Stellantis-modellen, waaronder Opel, hebben in het verleden te maken gehad met defecte 11 kW-driefasenboordladers van leverancier Mahle. Als de boordlader defect raakt kan de occasion niet meer laden aan een reguliere laadpaal. Test tijdens de proefrit altijd of de auto probleemloos start met laden aan een publieke AC-laadpaal. Daarnaast loopt er bij de RDW een terugroepactie voor de Opel Astra Electric: “De betrokken elektrische voertuigen voldoen mogelijk niet aan de testeisen en in bepaalde omstandigheden is regeneratief remmen niet beschikbaar. Het niet voldoen aan de testeisen kan leiden tot een te hoog energieverbruik met als gevolg een hogere belasting van het milieu.”

Daar staat tegenover dat de Opel Astra Electric veel standaarduitrusting heeft. Led-koplampen, adaptieve cruisecontrol, automatische airco, een 360-gradencamera en twee digitale schermen zijn altijd aanwezig. Ook achterin biedt de occasion voldoende ruimte voor volwassenen en blijft de auto aangenaam stil tijdens het rijden.

Hoeveel kost een Opel Astra Electric?

Wie een gebruikte Opel Astra Electric zoekt, ontdekt al snel dat de prijzen van de 101 aangeboden exemplaren flink uiteenlopen. Dat komt doordat het model nog relatief jong is. Voor 23.750 tot 44.995 euro vind je occasions en deze kozen wij: een grijze auto uit 2024, die voor 24.440 euro wordt verkocht in het Noord-Brabantse Schijndel. Het 54 kWh-accupakket heeft nog 95 procent capaciteit over en er staat 40.870 kilometer op de teller.