Deze occasion is misschien wel het toppunt van een degelijke gezinsauto, alleen komt hij soms een beetje saai over

Voor wie een flinke kofferbak, betrouwbaarheid en comfort zoekt, blijft een traditionele Japanse stationwagen een logische keuze. Ze zijn overzichtelijk en gemaakt om comfortabel veel kilometers af te leggen. Deze week zoeken we een occasion voor je die maximaal 15.000 euro kost.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime, betrouwbare occasion voor 15.000 euro

Deze week kijken we naar Japanse stationwagens, waarmee je gegarandeerd een degelijke auto in huis haalt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en zijn lekker ruim. Vind je de Toyota Avensis niets>?Kijk dan eens naar de Honda Accord en Mazda 6 van afgelopen dinsdag en donderdag.

Toyota Avensis (2009 – 2018)

De Toyota Avensis is duidelijk ingesteld op functionaliteit. Hij oogt niet bijzonder spannend, maar maakt dat goed met ruimte en gebruiksgemak. Binnenin biedt hij de meeste beenruimte achterin en dankzij de grote achterportieren is de instap prettig. De bagageruimte is met 543 liter royaal en praktisch, met extra opbergvakken onder de laadvloer. Het interieur van de occasion is sober vormgegeven, maar voelt degelijk en doordacht aan. Tijdens het rijden blijft de Avensis voorspelbaar en ontspannen, zonder zich spannender voor te doen dan hij is.

(Afbeelding: AutoTrack / Automobiel Limburg) (Afbeelding: Toyota)

Voor ons budget van 15.000 euro is er maar een beperkt aantal occasions te vinden, maar dat is niet erg. De vijf Toyota Avensis-modellen die voor dit bedrag te koop staan zien er over het algemeen niet verkeerd uit. In Sittard staat bijvoorbeeld een zwarte 1.8 ‘Sol’ uit 2015 met 82.991 kilometer te koop voor 14.450 euro.

Aandachtspunten van de Toyota Avensis-occasion

Toyota’s zijn betrouwbaar, toch? Zeker, maar er is wel een klein punt te noemen: na het starten met een startkabel of vervanging van de accu kan de auto in de veiligheidsmodus schieten. Een zekering vervangen moet dit oplossen, wat nooit meer dan een paar euro kost.

Beste koop

De Honda Accord overtuigt met comfort en afwerking, maar is minder praktisch. De Toyota Avensis is wel zeer betrouwbaar en praktisch, maar ook sober qua uiterlijk en niet zo spannend als het om rijgedrag gaat. De Mazda 6 pakt het allemaal beter aan: met het ruimste aanbod binnen budget, het mooiste uiterlijk en het fijnste rijgedrag. Daarom is deze week de Mazda 6 onze aanrader.