Deze occasion is een stil ruimtewonder

MPV’s (Multi-Purpose Vehicle) zijn de koningen wat betreft comfort en binnenruimte onder de auto’s. Als je meubilair of veel personen wilt vervoeren ben je bij deze occasions aan het juiste adres. Voor een budget van maximaal 10.000 euro is de keuze groot, maar drie modellen lichten wij voor je uit: de Mercedes-Benz B-klasse, Citroën C4 Picasso en Opel Zafira.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion met veel ruimte voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die comfortabel en ruim zijn. Verder mogen de occasions maximaal 10.000 euro kosten. Vandaag schrijven we voor je over de Citroën C4 Picasso. Niet helemaal jouw ding? Op dinsdag en zaterdag schrijven we over twee andere kandidaten.

Citroën C4 Picasso (2013 – 2022)

De tweede generatie Citroën C4 Picasso behoort tot de meest comfortabele gezinsauto’s van zijn tijd. Het grote glasoppervlak en het moderne, luchtige interieur zorgen voor een aangename, open sfeer aan boord. De afwerking van de occasion oogt speels maar kwalitatief, met fraaie materialen en een doordachte indeling.

De stoelen zijn zacht en ruim, terwijl de vering typische Citroën-comfort biedt: soepel, stil en ontspannen, vooral op lange ritten. De Citroën C4 Picasso is daarmee een ideale metgezel voor gezinnen die veel kilometers maken en ontspannen op hun bestemming willen aankomen. Op gaspedaal.nl staan voor maximaal 10.000 euro 128 occasions te koop. Wij kozen voor een zilvergrijze Picasso 1.6 e-THP uit 2015 met 147.438 kilometer. Deze staat in Bergentheim te koop voor 9.950 euro.

Aandachtspunten bij deze occasion

De meeste technische problemen van de Citroën C4 Picasso zitten bij de motoren. De VTi-benzinemotoren zijn redelijk betrouwbaar, maar missen trekkracht en rijden tam. De PureTech-driecilinders leveren meer vermogen, maar hun distributieriem slijt soms vroegtijdig en kan zelfs afbrokkelen, wat zware motorschade veroorzaakt. Occasions met deze motoren laat je dus beter staan. De THP-motor is de beste keuze, al gaven exemplaren van vóór 2015 vaker dure problemen met onder andere de distributieketting. In latere bouwjaren is dat grotendeels opgelost. Controleer bij aankoop daarom altijd de onderhoudshistorie en kies bij voorkeur een THP van na 2015 voor minder zorgen.