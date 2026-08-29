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Hij heeft stijl, luxe en geeft je een premium-ervaring: het enige nadeel van deze occasion is dat hij wat verouderd is

Wil je een jonge premium hatchback voor minder dan 25.000 euro? Het kan. De Audi A3, BMW 1-serie en Mercedes-Benz A-klasse bieden alle drie een chique uitstraling, maar verschillen in leeftijd, uitrusting en karakter. Wij zoeken voor je uit welke auto je het beste kunt kopen voor een comfortabel en rustgevend luxegevoel.

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Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Luxe hatchback als occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar chique occasions met een maximumprijs van 25.000 euro. Vind je de A-klasse niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en donderdag.

Mercedes-Benz A-klasse (2018 – heden)

De vierde generatie A-klasse is al wat ouder, maar toch is zijn uiterlijk modern en maakt het interieur nog altijd indruk. Vooral het gebruiksvriendelijke MBUX-infotainmentsysteem, de sfeerverlichting en de fraaie afwerking geven de A-klasse een luxe uitstraling. Tijdens het rijden ligt de nadruk volledig op comfort en rust, al voelen de instapmotoren soms net iets minder verfijnd aan. Een A 200 is de meest gebalanceerde keuze en een AMG-line met Premium-optiepakket is het mooist.

(Afbeelding: Mercedes-Benz) Mercedes Benz A Class – A200 – March 2023 Ref: Mercedes_Benz_A-Class-011.JPG (Afbeelding: Mercedes-Benz)

(Afbeelding: Mercedes-Benz) Mercedes Benz A Class – A200 – March 2023 Ref: Mercedes_Benz_A-Class-011.JPG (Afbeelding: Mercedes-Benz)

Met een budget van 25.000 euro kun je 589 occasions vinden. Voor 24.995 euro staat een grijze A 200 uit 2018 (53.427 kilometer) bij een autobedrijf in Bunschoten-Spakenburg.

Technische aandachtspunten van de Mercedes-Benz A-klasse

Soms komt er vocht in de koplampen en achterlichten van de Mercedes-Benz A-klasse, wat condensatie en kortsluiting kan veroorzaken. Het vervangen van de volledige units kost, afhankelijk van het systeem, honderden tot meer dan duizend euro. Daarnaast slaat de motor van de occasion soms af. De module die de brandstofpomp aanstuurt is dan waarschijnlijk kapot en vervanging kost meestal een paar honderd euro.

Deze occasion is de beste koop

Bij deze occasions gaat het nek aan nek, want het zijn alle drie goede keuzes. De enige punten die we de Mercedes-Benz A-klasse kunnen aanmeten is dat zijn platform wat ouder en krapper is. Een BMW 1-serie scoort eveneens goed, maar het sportonderstel gaat ten koste van het comfort en ook dit model is wat krapper. Al met al is de Audi A3 de winnaar: hij is ruimer, comfortabel en heeft een breed aanbod. Daarnaast heeft hij ook een nette afwerking en een strak uiterlijk.