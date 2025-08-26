Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse occasion met stijl is een fijne cabriolet

Wie een stijlvolle occasion met open dak zoekt, heeft aardig wat keuzes. Als het daarnaast allemaal niet zo gehaast hoeft, is de Opel Cascada een goede optie.

De Opel Cascada was met zijn ruime interieur en softtop de zonnekoning van Opel. Maar de mooie vormgeving en comfort konden de auto niet redden, want de verkopen vielen tegen. Daarom bleef deze bolide minder lang in productie dan de gemiddelde auto.

De techniek van de Opel Cascada

De Opel Cascada heeft alleen geblazen viercilinders. Er is keuze uit twee benzinemotoren. Dit zijn een 1,4 liter met 140 pk en een 1,6-liter met 170 of 200 pk. Als dieselmotor had de Cascada-occasion een 2,0 liter, verkrijgbaar met enkele turbo of biturbo. Die eerste versie produceert 165 pk en de tweede levert 195 pk.

Standaard kreeg de Cascada een handgeschakelde zesbak, maar bij de 170 pk benzine- en 165 pk diesel-occasions was ook een zestrapsautomaat leverbaar. Kracht wordt bij deze auto altijd naar de voorste wielen gestuurd.

De aandachtspunten van een Opel Cascada-occasion

De meeste Cascada’s rijden een bescheiden jaarkilometrage. Check daarom voor je aankoop of de beurten ook netjes periodiek zijn uitgevoerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Opel Cascada schreven.

Waterpomplekkage is een bekend probleem bij de benzine-occasions, al is dat tijdens een testrit vaak lastig vast te stellen. Bij de dieselvarianten van de Opel Cascada komen egr-vervuiling en turboslijtage soms voor.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Opel Cascada, uit bouwjaar 2014, in het Utrechtse Schalkwijk. We sloegen bewust de 1,4-liter versies over en kozen voor deze occasion: een 1,6-liter model. De bolide heeft 179.383 kilometers op de klok staan en kost 9.995 euro. De catalogusprijs bedroeg 42.181 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.