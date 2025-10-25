Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion met ster is een zeldzame verschijning

De Mercedes 500E is een stijlvolle limousine, verrassend sportief én gekoesterd door liefhebbers. Dat maakt hem tot een zeldzame occasion met een hoge vraagprijs.

In de video hierboven rijdt redacteur Peter Hilhorst in deze bijzondere en snelle Mercedes 500E. De opname dateert uit 2018. Tegenwoordig is deze top-E-klasse als occasion erg zeldzaam.

Prijs Mercedes 500E

In Nederland komen mooie exemplaren van de Mercedes 500E slechts sporadisch op de markt. Daarom kun je momenteel maar een handjevol occasions op gaspedaal.nl vinden. De goedkoopste kost 43.000 euro, terwijl de duurste occasion 125.000 euro kost.

V8-occasion en Porsche

De Mercedes 500E is voorzien van een 5,0-liter V8, met circa 326 pk en 480 Nm. De sprint van 0–100 km/h nam slechts 6,1 seconden in beslag en de topsnelheid werd bij 250 km/h begrensd. Uniek punt van deze occasion: de productie vond plaats in nauwe samenwerking tussen Mercedes-Benz én Porsche. Porsche assisteerde niet alleen in de ontwikkeling, maar monteerde de auto’s deels zelf omdat het koetswerk verbreed moest worden.

Uitwendig lijkt de occasion een keurige limousine van de Mercedes‑Benz W124-generatie, met subtiele uitgeklopte wielkasten en brede wielbasis — de kenner ziet meteen dat dit geen standaard-E-klasse betreft. Binnenin biedt de Mercedes 500E luxe en ruimte: zowel voorin als achterin is er royaal plaats voor volwassen inzittenden en de kofferbak laat zich prima beladen.

Aandachtspunten van een Mercedes 500E

De Mercedes 500E is een oudere auto met, voor zijn tijd, complexe techniek. Controleer daarom bij een testrit of alle elektronica werkt, zodat je gebreken in de bedrading kunt uitsluiten. Verder duidt onregelmatig stationair draaien meestal op een vacuümlekkage.

