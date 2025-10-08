Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is spotgoedkoop en verrassend ruim

Je hebt eindelijk genoeg gespaard met je bijbaan: avonden vakkenvullen, stapels borden afwassen of pizza’s bezorgen hebben hun vruchten afgeworpen. Het resultaat? Een budget van 1.000 euro voor je allereerste auto. Voor dat bedrag hoef je geen luxe of perfecte lak te verwachten, maar wel een betrouwbare kleine occasion die goedkoop is in de maandelijkse lasten en een geldige apk heeft. Verder kiezen we voor een handbak, want die zijn simpel, goedkoop en betrouwbaar. Ons eerste voorbeeld voor je is de Volkswagen Fox.

Eerste occasion voor maximaal 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar compacte auto’s voor beginnende bestuurders. Het budget is maximaal 1.000 euro. Vind je deze Volkswagen Fox-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van de komende donderdag en zaterdag.

Volkswagen Fox (2005 – 2011)

De Volkswagen Fox moest bij zijn introductie een maximale hoeveelheid auto bieden voor een minimale prijs. De occasion werd oorspronkelijk alleen in de Latijns-Amerikaanse markt verkocht, voordat hij naar Europa kwam. Hij heeft gedeeltelijk hetzelfde platform als de Polo van die tijd, maar was eenvoudiger uitgevoerd. Hij heeft een buitenlengte van 3,83 meter en valt vooral op door zijn hoogte van 1,50 meter, waardoor de hoofdruimte bovengemiddeld royaal is.

Dat maakt hem voor langere bestuurders en passagiers verrassend praktisch. De occasion is een volwaardige vierzitter en dankzij de verschuifbare achterbank en de ver naar voren geplaatste voorruit is de binnenruimte optimaal benut. De kofferbak meet 260 liter en vergroot tot ruim 1.000 liter met neergeklapte achterbank. Daarmee bood de Volkswagen Fox bij zijn introductie de grootste bagageruimte in zijn klasse.

Hier moet je op letten bij de occasion

Hoewel de Fox als degelijk bekendstaat, zijn er wel aandachtspunten bij gebruikte exemplaren. Elektronische storingen komen voor, zoals wegvallende displays en defecte elektrische ramen. Ook kunnen deurrubbers gaan lekken, waardoor er water in de auto komt en uiteindelijk roest of verdere storingen veroorzaakt.

De auto is bovendien al wat ouder en valt in het budgetsegment. Daarom heb je altijd een risico op modellen met achterstallig onderhoud. Controleer daarom het onderhoudsboekje, laat de auto waar mogelijk op een brug bekijken en maak een uitgebreide testrit.

