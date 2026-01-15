Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopje: voor minder dan 4.000 euro heb je gegarandeerd de auto met het meest exclusieve motorblok van je straat

Op zoek naar een bijzondere en comfortabele sedan, met een motor die je tegenwoordig nergens meer tegenkomt? Overweeg dan deze Volkswagen Passat W8-occasion: een technische curiositeit met onverwachte luxe en een krachtig karakter.

De Passat W8 verscheen begin deze eeuw als absolute topversie van Volkswagens populaire middenklasser. Geen sportmodel met schreeuwerige details, maar een ingetogen sedan met een zeer uitzonderlijke aandrijflijn. Dat maakt deze Passat best onbekend en onbemind. Daardoor kun je nu occasions tegen heel scherpe prijzen vinden.

Volkswagen Passat W8 als exclusieve topversie

De carrosserie van de Volkswagen Passat W8 komt grotendeels overeen met die van de reguliere B5.5-generatie, maar onder de motorkap vind je iets totaal anders. VW ontwikkelde speciaal voor deze uitvoering een compacte W8-motor, feitelijk twee VR4-motoren onder een hoek van 60 graden. Het resultaat: een occasion met acht cilinders, in een verrassend compacte bouwvorm.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Kaya) (Afbeelding: Volkswagen)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Kaya) (Afbeelding: Volkswagen)

De atmosferische 4,0-liter W8 levert 275 pk en 370 Nm aan koppel. Geen rauwe sportmotor, maar een zijdezacht lopend blok dat vooral indruk maakt door zijn souplesse. De sprint van 0 naar 100 km/h verloopt in 6,8 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/h.

Krachtige vermomming

Aan de buitenkant blijft het verschil met de reguliere versie beperkt tot subtiele details. Denk aan andere bumpers, grotere lichtmetalen velgen, vier uitlaatpijpen en een badge in de grille. Juist die ingetogen uitstraling maakt de Volkswagen Passat W8 extra aantrekkelijk voor mensen die niets schreeuwerigs zoeken.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstandig om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Het interieur van de occasion biedt een hoog afwerkingsniveau, met standaard lederen bekleding, hout- of aluminiumaccenten en een rijke uitrusting die destijds boven het Passat-gemiddelde uitstak.

De Volkswagen Passat W8 werd geleverd met vierwielaandrijving en was verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat. Het onderstel is comfortabel afgestemd, met voldoende stabiliteit voor hoge snelheden op de snelweg. Deze occasion is geen bochtenbeuker, maar een snelle reisauto die rust en verfijning uitstraalt.

Aandachtspunten van de Volkswagen Passat W8-occasion

De complexiteit van de W8-motor vormt het grootste aandachtspunt van deze occasion. Onderhoud en reparaties zijn kostbaar en vereisen specialistische kennis. Verder is de Volkswagen Passat W8 met 1.730 kilogram best zwaar, wat zijn weerslag heeft op remmen en ophangingsdelen.

Onderdelen zijn verder niet altijd eenvoudig te vinden en vaak duurder dan bij reguliere uitvoeringen. Een sluitende onderhoudshistorie is daarom essentieel.

Prijs van deze occasion

Er worden momenteel maar zeven occasions te koop aangeboden op Gaspedaal.nl. De prijzen van deze Volkswagen Passat W8-modellen liggen opvallend laag, gezien de exclusiviteit. Het allerduurste model kost namelijk maar 15.000 euro en de rest komt niet boven de 10.000 euro uit.

Vandaag kozen wij eens voor de verandering de goedkoopste uit om uit te lichten. Hierdoor kun je namelijk zien voor hoe weinig je al een auto met zo’n uniek motorblok in huis haalt.

Dit blauwe model uit 2001 staat namelijk in het Zeeuwse Vlissingen te koop voor 3.950 euro. De lak heeft betere dagen gekend, wat waarschijnlijk de lage prijs verklaart. Daarentegen ziet het interieur er wel goed uit en heeft de auto 163.717 kilometer op de klok. Verder beschikt dit model over een automaat en is, ondanks de nieuwe regels, nog steeds een youngtimer. Wil je een nog uniekere motor? Bekijk dan deze betaalbare Mazda.