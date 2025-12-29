Deze occasion verrast met zijn snelheid bij het stoplicht én met het kunstwerk onder zijn motorkap
Stiekem is de Alfa Romeo 156 GTA als occasion een stuk sportiever dan zijn uiterlijk doet vermoeden. Hij ziet er namelijk uit als een stijlvolle directiewagen, maar gedraagt zich als een ecchte stuurmansauto.
Tussen 2002 en 2005 werd de 156 GTA gebouwd, als absolute topversie van de 156. De occasion is een van de laatste échte Alfa’s uit het analoge tijdperk: compromisloos, karaktervol en volledig in dienst van rijbeleving.
De Alfa Romeo 156 GTA is een sportieve wolf in schaapskleren
De ‘standaard’ 156 werd eind jaren negentig geprezen om zijn design en rijeigenschappen, maar de 156 GTA tilde dat concept naar een ander niveau. Uiterlijk bleef hij relatief ingetogen, met bredere wielkasten, specifieke bumpers en grotere wielen.
Onder de motorkap van de occasion ligt het echte pronkstuk: de legendarische 3,2-liter ‘Busso’-V6, die 250 pk levert. De atmosferische krachtbron laat de auto in 6,3 seconden naar 100 km/h sprinten en zorgt voor een topsnelheid van 250 km/h. Belangrijker nog is het geluid: diep, rauw en mechanisch.
Een Alfa Romeo 156 GTA is een intense en veeleisende auto. De neus is zwaar, de besturing direct en het onderstel stevig afgesteld. Vooral bij stevig tempo vraagt de occasion om een ervaren bestuurder, zeker in combinatie met zijn grote vermogen en voorwielaandrijving. Verder is de auto bijna altijd geleverd met een handgeschakelde zesbak, maar er is ook een zeldzame ‘Selespeed’-zestrapsautomaat te vinden. Helaas geeft deze minder rijbeleving dan de handbak.
Let hierop bij een gebruikte Alfa Romeo 156 GTA
Helaas werd de Alfa Romeo 156 GTA niet optimaal behandeld en daarom is de auto minder tegen corrosie beschermd. Daarom moet je occasions ook altijd op roest controleren. Vooral de wielkasten en vloer verdienen hierbij je aandacht. Daarnaast zijn er elektronische sensoren die weleens falen, zoals de luchtmassameter (MAF). Dit merk je vaak al snel tijdens een testrit, omdat de auto dan stotterend rijdt.
Wat kost deze auto als occasion?
Waar de Alfa Romeo 156 GTA ooit relatief betaalbaar was, zijn de prijzen voor occasions ondertussen best gestegen. De zes modellen die aangeboden worden op Gaspedaal.nl kosten namelijk 12.500 tot 39.998 euro. Daarbij lopen de tellerstanden uiteen tussen 52.374 en 174.021 kilometer. Van het aanbod zijn er vier stationwagens en twee sedans.
Als we alleen naar de sedans kijken kun je dus uit twee occasions kiezen. Er wordt een rood 2002-model (met 67.988 kilometer) in het Gelderse Elst verkocht voor 29.950 euro. Voor datzelfde geld kun je ook een zilveren model, in het Drentse Gieten vinden. Deze Alfa Romeo 156 GTA heeft met 99.857 kilometer meer gelopen, maar heeft ook een volledige onderhoudsgeschiedenis en is met zijn modeljaar 2004 net wat jonger.
