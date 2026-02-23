Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is een ruimtewonder dat je halve huis vervoert voor nog geen 5.000 euro

Met een Renault Kangoo kun je lekker veel spullen en mensen meenemen. Deze praktische occasion heeft verder niet alleen veel gebruiksgemak, maar is meestal niet zo duur.

De tweede generatie Renault Kangoo verscheen in 2008 en werd best populair. In de video hierboven legt Sjoerd van Bilsen je uit waarom deze occasion je beste vriend is bij een Ikea-bezoek.

Renault Kangoo is praktische ruimtebus

Deze Renault Kangoo kreeg diverse benzine- en dieselmotoren, waarbij de dieselversies bij ondernemers het populairst waren. Deze occasions hebben een 1,5-liter turbodiesel-viercilinder met 68 tot 110 pk. Benzinerijders kregen een geblazen 1,2- of 1,6-liter viercilinder met 87 tot 116 pk. Ook was er een elektrische variant met een enkele elektromotor (60 pk) en een accupakket van 33 kWh. Alle versies hebben voorwielaandrijving en de auto’s met verbrandingsmotor beschikken over een handgeschakelde vijf- of zesbak.

Maar de motoropties zijn niet waarvoor je een Renault Kangoo koopt. Deze occasion schaf je namelijk aan vanwege zijn praktische bruikbaarheid. Dankzij de hoge daklijn, grote achterklep en schuifdeuren stap je eenvoudig in en uit, zelfs op krappe parkeerplaatsen.

Achterin vind je veel hoofd- en beenruimte en een bagageruimte. Er was zelfs een versie met zeven zitplaatsen.

Deze occasions

Momenteel staan er van de tweede generatie Renault Kangoo 413 modellen te koop. De goedkopere auto’s beginnen al bij 1.650 euro, maar dit zijn occasions met meer kilometers op de teller. Vanaf ongeveer 4.500 euro kun je nettere modellen vinden, met minder dan 150.000 kilometer op de teller.

Bij de elektrische occasions is de restwaarde lager vanwege een accu die het bezit van Renault blijft. Je blijft betalen voor de huur van een batterij. Daarom kun je deze Kangoo’s ook voor veel minder geld vinden. Wij kozen voor deze blauwe Renault Kangoo Family 1.6 16V ‘Expression’ uit 2008. Hij heeft 148.170 kilometer op de klok en wordt voor 4.950 euro aangeboden in het Noord-Hollandse Zwanenburg.

Let hierop bij een Renault Kangoo-occasion

Bij diesel-Renault Kangoo’s komen weleens startproblemen bij koude temperaturen voor. Dit wordt vaak veroorzaakt door defecte gloeibougies of brandstoffilters. Occasions op benzine (en de elektrische modellen) hebben geen gloeibougies en zijn daarom minder vatbaar voor dit probleem. Verder is een bekend probleem bij de Kangoo dat de airconditioning niet voldoende koelt. De storingen worden veroorzaakt door lekkende condensors, defecte compressoren of een te laag koelmiddelpeil.