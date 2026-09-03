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Deze occasion geeft je binnen een budget van 20.000 euro het meeste waar voor je geld, maar pas hiervoor op

Met een budget van 20.000 euro kun je veel SUV’s vinden, maar welk model sluit het beste bij jouw wensen aan? Denk aan een luxe uitstraling, een hoogwaardig interieur, veel ruimte, comfort en liefst ook wat rijplezier. Deze week lichten wij drie populaire modellen toe: de Audi Q3, Opel Grandland en Volvo XC40.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

We kijken deze keer naar premium crossovers, met een maximaal prijskaartje van 20.000 euro. De tweede kandidaat is de Opel Grandland, maar we hebben ook nog twee andere opties: de Audi Q3 en Volvo XC40.

Opel Grandland (2017 – 2024)

De eerste generatie Opel Grandland koop je minder met je hart dan met je verstand. Zijn aanschafprijs en maandelijkse lasten liggen doorgaans lager dan die van de Audi en Volvo en de bediening is eenvoudig, vooral met fysieke knoppen. Zijn uitstraling en interieur zijn wel minder bijzonder dan die van de andere twee occasions.

Voor 20.000 euro vind je 617 occasions. Met dat bedrag kun jezelfs een Hybrid4 Ultimate met 300 pk en vierwielaandrijving krijgen, soms met een relatief lage tellerstand. Een witte Opel Grandland uit 2020 met 59.850 kilometer wordt in Krimpen aan den IJssel aangeboden voor 19.950 euro.

Technische aandachtspunten

De 1,2-liter benzinemotor bij de Opel Grandland is de beruchte PureTech en moet je vermijden. Deze heeft namelijk een distributieriem die in de motorolie draait. Bij slijtage kunnen stukjes van de riem afbrokkelen, het oliefilter verstoppen en prijzige motorschade veroorzaken. De occasions met 1,6-liter motorblokken hebben vaak een distributieketting en zijn dan betrouwbaarder, maar bij deze modellen is ook bekend dat de ketting soms uitrekt.

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