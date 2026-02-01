Deze rally-occasion is een icoon dat je op zowel verharde als onverharde wegen veel plezier bezorgt
De Lancia Delta HF Integrale Evo is de ultieme rally-homologatiespecial: een legende uit het Group A-tijdperk. Als occasion is hij inmiddels een absolute cultklassieker.
De Delta begon zijn leven als een relatief brave hatchback, maar groeide uit tot een van de succesvolste rallyauto’s aller tijden. De Italianen domineerden het WK Rally met de HF Integrale en bouwden dat succes uit met een aantal straatversies. De Evo vormt daarbij een belangrijke schakel. De occasion is breder en gespierder dan zijn voorgangers, met een uiterlijk dat prestaties belooft.
Rally-icoon voor de openbare weg
Onder de motorkap van de Lancia Delta HF Integrale ligt een 2,0-liter viercilinder turbomotor. In de Evo levert die 210 pk, gekoppeld aan permanente vierwielaandrijving en een Torsen-differentieel achter. Dat systeem zorgt voor enorme tractie, ongeacht de omstandigheden. Het resultaat is een auto die messcherp instuurt en zich met overtuiging vastbijt in het asfalt. Daarom presteert de occasion ook op de verharde weg: 0 tot 100 km/h in 5,7 seconden en een topsnelheid van 220 km/h.
Het interieur van de Lancia Delta HF Integrale ademt functionele sportiviteit uit. Recaro-kuipstoelen, duidelijke klokken en een rechte zitpositie onderstrepen het doel van deze occasion. Luxe is aanwezig, maar altijd ondergeschikt aan controle en terugkoppeling. In bovenstaande video laten we zien hoe dicht de straatversie bij zijn rallywortels staat.
Zoveel kost een occasion
De status van icoon heeft een duidelijk effect op de marktwaarde. Het aanbod is schaars en de prijzen liggen hoog. Er staan momenteel vier occasions te koop op Gaspedaal.nl en allemaal verkeren ze in goede staat. De goedkoopste kost 79.900 euro en de duurste 89.800 euro. Wij kozen voor de mooiste Lancia Delta HF Integrale, met de laagste tellerstand. Dit rode model uit 1992 kost 89.500 euro en heeft maar 97.386 kilometer op de klok. Hij wordt aangeboden in het Gelderse Nunspeet en volgens de advertentie is hij volledig origineel.
Aandachtspunten van de Lancia Delta HF Integrale Evo
De turbomotor van de Lancia Delta HF Integrale is sterk, mits goed onderhouden, dus een sluitende onderhoudshistorie is belangrijk. Let op slijtage van de turbo, wat je kunt zien aan een uitlaat waar blauwe rook uitkomt. Ook roest vraagt aandacht bij de occasion, met name bij dorpels, wielkasten en ophangingspunten. Elektrische storingen komen voor, al zijn die meestal te herleiden tot leeftijd en verouderde bedrading.
