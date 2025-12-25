Deze Duitse occasion is sportief aangelegd en geeft je het premiumgevoel
Scherp gelijnde sedans zien er aantrekkelijk uit, maar kunnen ook functioneel zijn. Zo bieden ze bijvoorbeeld veel beenruimte aan de passagiers op de achterbank. Daarnaast rijden ze meestal fijner dan een SUV, omdat je lager bij de grond zit. Wij gaan vandaag voor je op zoek naar drie mooie occasions, voor maximaal 20.000 euro. De kandidaten: Audi A5, Renault Talisman en Volkswagen Arteon.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor 20.000 euro
Deze week gaan we dus op zoek naar een fijne sedan die luxueus aanvoelt, voor maximaal 20.000 euro. Word je niet warm van onze eerste keuze, de Audi A5, dan hebben we op donderdag en zaterdag twee alternatieven voor je.
Audi A5 (2016 – 2024)
De tweede generatie Audi A5 oogt strak en tijdloos, met nette lijnen die hem een luxe uitstraling geven. De binnenkant voelt solide aan, met een keurige afwerking en hoogwaardige materialen. Ook geeft het interieur een hightech-uitstraling en je voelt, als je hem bestuurt, toch wel een beetje dat het een statussymbool is. Verder is deze occasion vooral gespecialiseerd in rijplezier: hij stuurt strak en rijdt dynamisch. Daarom houdt hij van bochtenwerk. Daarbij levert hij wel een beetje aan comfort in, maar is nog steeds fijn om in te zitten.
Voor maximaal 20.000 euro is er een bescheiden aanbod aan occasions te vinden. Zo staan er momenteel voor dat bedrag veertien occasions te koop op gaspedaal.nl. De prijzen beginnen bij een kleine 15.000 euro, maar daarvoor heb je wel een ouder model met meer dan twee ton op de teller. Een nette zwarte Audi A5 1.4 TFSI uit 2017 met 140.356 kilometer staat in het Drentse Ruinerwold te koop voor 19.950 euro.
Let hierop bij deze occasion
Let bij de benzine-occasions op een hoger olieverbruik, vooral bij de vroegere bouwjaren. De automaat van de Audi A5 moet soepel schakelen; schokken of trillingen kunnen wijzen op slijtage en een revisie die meer dan duizend euro kost.
Controleer daarnaast de onderhoudsboekjes op hoe de occasion behandeld is. Loop daarnaast de Audi A5 na op de gebruikelijke slijtagedelen (zoals remmen en banden). Vervangingsonderdelen zijn namelijk duur bij Audi.
