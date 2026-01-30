Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: de posterheld van menig kind. Mike Tyson en Michael Jordan hadden er ook een

Als je aan een iconische supercar uit de jaren tachtig denkt, komen namen als Lamborghini en Porsche vaak als eerste bovendrijven. Wie het absolute tijdsbeeld wil vangen, belandt vrijwel automatisch in Maranello. Daar staat deze Ferrari Testarossa.

De Ferrari Testarossa volgde de Ferrari 512 BB op en wist bekender dan zijn voorganger te worden. Het ontwerp van Pininfarina is extreem breed, laag en onmiskenbaar. De beroemde zij-inlaten, die zorgen voor extra koeling, maken de occasion direct herkenbaar. Functionaliteit en design gaan hier hand in hand, al draait alles vooral om uitstraling en aanwezigheid.

Italiaanse supercar met twaalf cilinders achterin

Achter de stoelen ligt een atmosferische 4,9-liter twaalfcilinder boxermotor. In de Ferrari Testarossa levert die 390 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De motor ligt laag en ver naar achteren, wat bijdraagt aan de stabiliteit op hoge snelheid.

De prestaties van de achterwielaangedreven occasion zijn indrukwekkend, zeker voor zijn tijd: een topsnelheid van 290 km/h en een standaardsprint van 5,5 seconden. De besturing vraagt fysieke inzet, maar voelt communicatief en eerlijk. Ferrari staat niet per se bekend om boxermotoren, merken als Subaru en Porsche worden hier meestal mee geassocieerd.

Het interieur van de Ferrari Testarossa ademt pure jaren-tachtig-luxe. Lederen bekleding, brede stoelen en een horizontaal dashboard domineren het geheel. Ergonomie staat niet altijd voorop, maar de beleving van de occasion wel.

Prijs van de occasion

De Ferrari Testarossa heeft zijn dieptepunt qua prijzen al lang achter zich gelaten. Goede, originele exemplaren zijn schaars en gewild. Er staan momenteel zes occasions op Gaspedaal.nl, met prijzen tussen 174.900 en 260.000 euro. Wij kozen voor een model in het midden van deze prijsklasse en vonden een rode. Hij staat in het Overijsselse Hengelo te koop voor 219.500 euro.

‘Onze’ occasion heeft 51.196 kilometer op de klok en komt uit een van de eerste bouwjaren (1986). Daarom is hij dus een oldtimer en hoef je geen motorijtuigenbelasting te betalen. Een klein voordeel gezien de aanschaf- en onderhoudsprijs van een Ferrari Testarossa. Ook mooi meegenomen is dat dit bouwjaar de iconische enkele spiegel aan de bestuurderskant heeft. Verder is er geen kenteken bekend, maar praktisch de hele onderhoudsgeschiedenis staat wel al in de advertentie.

Aandachtspunten van de Ferrari Testarossa

Een Ferrari Testarossa heeft elke 10.000 kilometer een onderhoudsbeurt bij een specialist nodig en dit loopt al gauw in de kosten. Daarnaast moet voor het onderhoud aan distributieriemen het motorblok uit de bolide. Denk eraan dat je duizenden euro’s op jaarbasis kwijt bent, maar je rijdt wel in een icoon. Aandachtspunten zijn verder verouderde rubbers en problemen aan de airconditioning. Bij elke occasion van deze prijs geldt verder dat een sluitende onderhoudsgeschiedenis een minimale voorwaarde is.