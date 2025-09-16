Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de perfecte ruime gezinsauto

Als je een flink gezin hebt of vaker een grotere groep mensen moet vervoeren, kom je al snel uit bij een stationwagen of SUV. Daarbij wordt de Multi Purpose Vehicle (MPV) vaak vergeten, maar deze is minstens even praktisch. Om alles uit je MPV-occasion te halen, wil je dat hij zeven zitplaatsen biedt. Je budget? 20.000 euro. Wij hebben drie kandidaten voor je op een rij gezet.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Met een budget van maximaal 20.000 euro kom je al snel uit bij luxer uitgeruste MPV’s. Daarom kun je niet alleen zeven zitplaatsen en een hogere instap verwachten, maar vaak ook luxere opties. Een goed voorbeeld is de Volkswagen Touran: comfortabel, betrouwbaar en praktisch. Toch liever iets anders? We hebben eerder al over twee alternatieven voor je geschreven.

Volkswagen Touran (2015 – heden)

De tweede generatie Volkswagen Touran is misschien niet de spannendste auto om naar te kijken, maar de occasion doet precies waar hij voor bedoeld is. Achterin vind je drie losse stoelen. Bij veel auto’s kunnen hier niet drie kinderzitjes naast elkaar gepast worden, maar in deze auto wel. Daarachter bevinden zich een optionele derde zitrij voor kinderfeestjes en een bagageruimte die moeiteloos een halve kampeerwinkel verstouwt.

Met de banken plat heb je ruim 1.900 liter aan baggageruimte achterin. Binnenin is het verder typisch Volkswagen: strak, degelijk en voorzien van verrassend veel slimme vakjes om de rommel van alledag uit het zicht te houden.

Onder de motorkap is de keuze veelzijdig. De 1.4 TSI en later de 1.5 TSI zijn populaire occasion-keuzes en hebben genoeg pit om een volle auto vlot in beweging te brengen, zonder dat de pompbeheerder je naam leert kennen. Voor kilometervreters zijn er de 1.6 TDI en 2.0 TDI, vaak gekoppeld aan de DSG-automaat.

Met een budget van zo’n 20.000 euro vind je een beperkt aanbod, maar wel met nette exemplaren. Wij kozen voor deze grijze Volkswagen Touran 1.4 TSI Highline uit 2016, die bij een dealer in De Meern staat. De vraagprijs is 19.913 euro en de teller staat op 115.796 kilometer.

Let hierop bij deze occasion

De DSG-automaat is een fijne partner in de Volkswagen Touran-occasion, zolang hij netjes schakelt. Doet hij dat niet en voel je bonken of slippen, dan kunnen de rekeningen flink oplopen. Ook de 1.4 en vroege 1.5 TSI’s hebben hun aandachtspunten, zoals olieverbruik en inlaatvervuiling.

De diesel-occasions staan sterk aangeschreven, maar controleer altijd het roetfilter en de EGR-klep. En hoor je gekraak in de ophanging? Grote kans dat de rubbers of draagarmen toe zijn aan vervanging. Gelukkig zijn dat bij de Volkswagen Touran geen wereldschokkende kosten, zodat je snel weer zorgeloos met het hele gezin op pad kunt. Met deze Touran kun je meer dan zeven personen vervoeren, maar je zult er niet de weg mee op mogen/kunnen.

