Deze Amerikaanse occasion werd net over de Duitse grens gemaakt, maar je kunt hem bijna nergens meer vinden
Deze Chrysler Crossfire SRT-6 combineert Amerikaanse flair met Europese techniek en trekt nog altijd de aandacht. Jammer genoeg is hij maar moeilijk te vinden als occasion, want hij is stiekem een echte rijdersauto.
De Crossfire SRT-6 heeft Amerikaanse retro-looks, maar onderhuids vind je Duitse techniek. Hij deelt zijn platform namelijk met de Mercedes-Benz SLK 32 AMG. Daarnaast is hij niet in Detroit gebouwd, maar door Karmann, in Osnabrück. Hier rolden ongeveer 2.600 stuks van de sportievere Amerikaan van de band.
De Chrysler Crossfire SRT-6
Met een handgebouwde 3,2-liter V6 met mechanische compressor heeft de Crossfire SRT-6 335 pk en 420 Nm. Dat is genoeg om in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten en tot zijn topsnelheid van 255 km/h door te trekken. Verder beschikt de occasion over achterwielaandrijving en een vijftrapsautomaat. Het uiterlijk valt direct op: brede wielkasten, specifieke SRT-velgen en een vaste achterspoiler benadrukken zijn sportieve intenties.
Onderhuids kreeg de Chrysler Crossfire SRT-6 een stugger onderstel dan de standaarduitvoering, met stevigere veren en dempers. De besturing voelt iets ouderwets aan en biedt beperkte terugkoppeling. T
och is de grip verrassend goed en de auto rijdt dynamisch en betrokken zodra je hem actief aanpakt. Binnenin de occasion zijn sportstoelen met SRT-logo en een duidelijke snelheidsmeter tot 320 km/u opvallende details; verder blijft het interieur functioneel en klassiek van opzet.
Dit kost een Chrysler Crossfire SRT-6 als occasion
Als occasion is de Chrysler Crossfire SRT-6 veel betaalbaarder dan zijn exclusiviteit doet vermoeden. Vaak staan er helemaal geen modellen te koop, maar momenteel kun je op Gaspedaal.nl twee auto’s vinden. De prijzen hiervan zijn respectievelijk 16.995 en 27.500 euro.
Dat is aardig wat geld voor een Chrysler die weinig mensen kennen, maar daarvoor krijg je wel een auto die er een stuk spannender uitziet dan zijn Mercedes-tegenhanger.
Aandachtspunten
Roestvorming bij deuren en achterklep is een bekend punt bij deze occasions, net als condens in koplampen. Deze zaken zijn dus het controleren waard bij een testrit, maar gelukkig is de condens makkelijk te verhelpen met nieuwe, geventileerde rubberen doppen. Kijk bij de testrit ook direct of de verwarming en airco van de Chrysler Crossfire SRT-6 werken. Dit zijn namelijk bekende zwakke punten.
