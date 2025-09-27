Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion met open dak heeft charme en een middenmotor

Aan het einde van de zomer denken weinig mensen eraan om een kleine roadsteroccasion te kopen. Maar juist op dat moment zijn de deals beter, omdat het cabrioseizoen voorbij is. Daarom kun jij nu een leuke occasion vinden, waarmee je het volgende voorjaar direct voorbereid bent op het goede weer. De auto moet lichtvoetig, betaalbaar en bij voorkeur betrouwbaar zijn. Je budget is 10.000 euro, maar je wil ook wat geld overhouden voor stalling en eventuele reparaties.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kom je al snel uit bij leuke roadsters, die over het algemeen goed zijn onderhouden. Ook kun je voor dit budget handgeschakelde modellen met een tellerstand van onder 150.000 kilometer verwachten. Een goed voorbeeld is de MG TF als occasion: charmant, speels en met middenmotor. Toch liever iets anders? In de afgelopen dagen hebben we al over twee alternatieven voor je geschreven.

MG TF/F (1995 – 2011)

De MG F en later de TF waren de Britse tegenhangers van de populaire Mazda MX-5. De F debuteerde in 1995 met ronde, vriendelijke lijnen. In 2002 volgde de gespierdere TF, met strakkere vormen en een stijvere carrosserie. Daarmee oogt en rijdt hij een stuk scherper, maar de essentie bleef hetzelfde: een compacte cabrio met middenmotor en pure rijbeleving.

De bagageruimte is beperkt, maar toereikend voor een weekendtrip. Dankzij het lage gewicht van iets meer dan 1.000 kilo voelt de occasion lichtvoetig aan. De hoogtoerige viercilinders leveren tussen 115 en 160 pk, genoeg om de auto levendig en speels te maken. De wegligging is speels en neutraal, tot je besluit de grenzen op te zoeken.

Wie vandaag voor een MG TF winkelt, ontdekt dat onbekend vaak betaalbaar betekent. Waar mooie MX-5’jes of een MR2 duurder zijn, krijg je een keurige F of TF voor minder geld. Wel geldt dat deze occasions iets minder betrouwbaar zijn. In Oostvoorne wordt een zilvergrijze TF uit 2002 aangeboden voor 7.950 euro. Met 160 pk, een leeggewicht van 1.090 kilo en 48.448 km op de teller is dit een toekomstige klassieker met charme.

Let hierop bij deze occasion

De zwakke plekken zitten bij de MG TF vooral in de techniek en carrosserie. Roest aan subframes en bodem komt voor, net als lekkende koppakkingen en scheurende kapruiten. Controleer bovendien bij occasions of de distributieriem op tijd is vervangen.

Goed nieuws: veel koppakkingen zijn bij dit model al vervangen door verbeterde exemplaren, vaak samen met de waterpomp. De beste koop blijft een occasion die aantoonbaar door een liefhebber is gekoesterd. We schreven eerder al een koopwijzer over de MG TF .