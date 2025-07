Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion ontwijkt grotendeels de hoge benzineprijzen

Brandstof is tegenwoordig al duur genoeg, dus een zuinige occasion is welkom. De Kia Niro voldoet hier niet alleen aan, maar is ook nog eens betaalbaar in aanschaf.

De Kia Niro combineert als crossover de stijl van de Rio, Venga en Carens, maar weet daar toch zijn eigen stijl mee te maken. Daarnaast is deze occasion ook de eerste betaalbare auto in het crossoversegment met hybridetechniek.

Techniek van de Kia Niro

Aanvankelijk kon je als klant kiezen tussen de Kia Niro Hybrid en de PHEV. Die eerste heeft een 105 pk sterke 1,6-liter benzinemotor, gekoppeld aan een 44 pk elektromotor en een 1,56 kWh accupakket. De PHEV heeft dezelfde benzinemotor, maar dan met een 61 pk sterke elektromotor en een 8,9 kWh accupakket. Het theoretische elektrische rijbereik ligt tussen 49 en 58 kilometer. Beide hybrides hebben een systeemvermogen van 141 pk.

In 2018 kwam hier de elektrische e-Niro bij, waarvan twee verschillende versies zijn. Het instapmodel heeft een 39,2 kWh-accupakket, een 136 pk sterke motor en een theoretische actieradius van 289 kilometer. De 64 kWh-versie heeft een 204 pk sterke motor en een WLTP-actieradius van 455 kilometer.

De Kia Niro is altijd een voorwielaandrijver. Daarnaast beschikt de occasion over een automatische of handgeschakelde zesversnellingsbak.

Aandachtspunten van een Kia Niro-occasion

Bij de eerste bouwjaren van de Hybrid komen weleens problemen voor met de EGR-klep en koelvloeistofverlies. Daarnaast zijn er modellen verkocht die helemaal niets mogen trekken. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Kia Niro schreven.

Verder is er ook een terugroepactie van toepassing op de Kia Niro: “De printplaat (PCB) in de Hydraulic Clutch Actuator (HCA) kan vervuild raken met vloeistof. Een met vloeistof vervuilde printplaat leidt mogelijk tot een elektrische kortsluiting, wat soms resulteert in een brand in het motorcompartiment.” Check of de aanpassingen zijn doorgevoerd en breng anders je occasion naar een dealer.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Kia Niro Hybrid, in het Zuid-Hollandse Krimpen aan de Lek, die 11.945 euro kost. Voor dit geld krijg je een auto uit 2018, met 195.601 kilometer op de klok en een catalogusprijs van 31.635 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.