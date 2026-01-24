Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hot hatch-occasion geeft je ongefilterd rijplezier en is nu nog betaalbaar, maar dat begint te veranderen

De Peugeot 106 GTI mag dan wel klein zijn, hij is toch een rasechte sportievelnig uit de jaren negentig. Als occasion is hij nu nog redelijk betaalbaar, maar de prijzen beginnen wel te stijgen.

In 1991 zag de nieuwe 106 het levenslicht, maar zijn sportieve variant liet tot de facelift in 1996 op zich wachten. Met zijn compacte koets, iets breder spoor en subtiele sportdetails oogt de Peugeot 106 GTI bescheiden. Deze occasion is niet bedoeld voor uiterlijk vertoon: alles draait bij hem om het rijplezier en niet per se de uitstraling.

Peugeot 106 GTI als pure rijdersauto

Onder de motorkap van de Peugeot 106 GTI ligt een atmosferische 1,6-liter viercilinder, met zestien kleppen. Het motorblok levert 120 pk en 145 Nm aan koppel. Niet veel, maar de occasion weegt dan ook slechts 925 kilogram. Hierdoor heeft de voorwielaangedreven auto levendige prestaties en sprint hij toch van 0 naar 100 km/h in 8,7 seconden en is zijn topsnelheid 205 km/h. De lichte koets van de Peugeot wordt nog wel eens gebruikt voor zelfbouwprojecten. Zo bouwde Brad een Hayabusa-motor in zijn 106.

Het gaspedaal reageert scherp, het blok draait gretig toeren en de handgeschakelde vijfversnellingsbak nodigt uit om actief bezig te zijn. Het onderstel is stevig, maar zeker niet oncomfortabel.

Verwacht bij de Peugeot 106 GTI geen luxe of uitgebreide uitrusting, maar wel een ongefilterde rijbeleving die tegenwoordig zeldzaam is. De occasion heeft een eenvoudige afwerking, maar maakt dat ruimschoots goed met zijn lage gewicht en messcherpe besturing. Het interieur is overzichtelijk en functioneel, met sportstoelen die je stevig op je plek houden.

Zoveel kost de hot hatch als occasion

Momenteel worden er van deze hatchback maar drie occasions op Gaspedaal.nl aangeboden. De goedkoopste is een knalgeel model met twijfelachtige bodykit, voor 4.850 euro. De duurste is een zwart model met bijna twee ton op de teller, voor 9.400 euro. Wij kozen voor het middelste model: deze zwarte auto komt uit bouwjaar 2003, en wordt in het Overijsselse Rijssen voor 7.995 euro aangeboden. De auto heeft drie eerdere eigenaren gehad en 110.632 kilometer op de klok.

Aandachtspunten van een Peugeot 106 GTI-occasion

Het mechanisme van de omklapbare voorstoelen is een fragiel punt, dus controleer bij een testrit of dit goed werkt. Verder heeft de Peugeot 106 GTI als occasion een bekende vijand: roest. Loop daarom de krikpunten, dorpels, kofferbakranden en de wielkasten extra goed na. Kijk ook onder de matten en in de achterbak onder de bekleding of er geen vocht te vinden is.