Deze occasion biedt messcherp rijgedrag tegen een redelijke prijs

Aan het einde van de zomer denken weinig mensen eraan om een kleine roadsteroccasion te kopen. Maar juist op dat moment zijn de deals beter, omdat het cabrioseizoen voorbij is. Daarom kun jij nu een leuke occasion vinden, waarmee je het volgende voorjaar direct voorbereid bent op het goede weer. De auto moet lichtvoetig, betaalbaar en bij voorkeur betrouwbaar zijn. Je budget is 10.000 euro, maar je wil ook wat geld overhouden voor stalling en eventuele reparaties.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kom je al snel uit bij leuke roadsters, die over het algemeen goed zijn onderhouden. Ook kun je voor dit budget handgeschakelde modellen met een tellerstand van onder 150.000 kilometer verwachten. Een goed voorbeeld is de Toyota MR2: sportief, betrouwbaar en met middenmotor. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we met een alternatief voor je.

Toyota MR2 (1999 – 2007)

De derde generatie Toyota MR2 breekt met zijn voorgangers. Waar eerdere versies coupés waren met een targadak, verschijnt de nieuwe MR2 als pure tweezits-roadster met softtop. Het recept is scherp: middenmotor, achterwielaandrijving, een lichte carrosserie en rijeigenschappen die doen denken aan een Porsche Boxster. Met slechts 950 kilo en een 1.8 VVT-i motorblok met 140 pk is de MR2 een compacte sportoccasion. Hij stuurt met chirurgische precisie over bochtige wegen.

Toyota leverde de MR2 standaard met een handgeschakelde vijfversnellingsbak (na de facelift van 2002 met zes versnellingen). Voor wie liever iets anders heeft, zijn er occasions met een gerobotiseerde transmissie, maar deze zijn aanmerkelijk minder leuk om te rijden. De facelift brengt ook een stijvere carrosserie, aangepaste vering en grotere achterwielen met zich mee. Het interieur blijft functioneel, met sportstoelen, aluminium pedalen en een eenvoudig dashboard. De bagageruimte is minimaal: hooguit twee kleine vakken achter de stoelen.

Voor een budget van maximaal 10.000 euro is er een goed aanbod, waarbij je geld overhoudt. Een rood exemplaar uit 2000 met 128.914 kilometer staat in Echt te koop voor 7.950 euro.

Let hierop bij deze occasion

De vroege bouwjaren hebben soms last van overmatig olieverbruik. Verlies van olie zorgt mogelijk voor katalysatorschade en uiteindelijk serieuze motorschade. Veel motoren zijn inmiddels gereviseerd of vervangen; vanaf eind 2002 zijn de problemen opgelost. Controleer bij Toyota MR2-occasions altijd het oliepeil en let op rook uit de uitlaat. Defecte lambdasensoren veroorzaken een onregelmatig stationair toerental.

De gerobotiseerde transmissie vertoont bij de Toyota MR2 soms elektronische storingen, waardoor de gewone handbak de voorkeur krijgt. Bandenkeuze zegt veel over hoe de vorige eigenaar de auto heeft behandeld: goedkope banden bederven de balans en maken de auto listig in bochten. Verder zijn condens in de koplampen, doffe kunststof lampglazen en oxidatie van de lichtmetalen velgen bekende verschijnselen. We hebben ook een koopwijzer over deze occasion geschreven.