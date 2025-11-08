Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is voor mensen die stijl en sportiviteit willen

Een luxesedan hoeft niet per se Duits te zijn. Wie op zoek is naar comfort, stijl of een statussymbool, vindt ook buiten Duitsland aantrekkelijke alternatieven. Wij vergelijken drie occasions met een prijs tot 25.000 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Zakelijke occasion voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een niet-Duitse zakensedan voor maximaal 25.000 euro. Is de Alfa Romeo Giulia niet wat je zoekt? Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we over twee alternatieven voor je geschreven.

Alfa Romeo Giulia (2015 – heden)

De moderne Alfa Romeo Giulia oogt modern en gespierd, met fraaie details en een herkenbare Alfa-grille die trots zijn afkomst toont. Zelfs jaren na de introductie blijft de achterwielaangedreven sedan een van de aantrekkelijkste occasions in zijn klasse. Wie voor design en stuurkwaliteiten gaat, kan niet om de Giulia heen.

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

De zitpositie van de Alfa Romeo Giulia is laag en zijn materialen voelen prettig en zacht aan. De bediening is logisch en de afwerking overtuigt. Onder de motorkap zijn er meerdere smaken: een diesel en een 2,0-liter benzine-viercilinder (200 of 280 pk) vormen het standaardaanbod en zijn genoeg om veel plezier aan te hebben. Topmodel Quadrifoglio, met zijn 510 pk sterke V6, is een spektakelstuk dat het beste van Alfa’s racegenen laat zien. De Giulia rijdt lichtvoetig en precies, met een balans die aan sportwagens doet denken.

Voor maximaal 25.000 euro is het online occasion-aanbod ‘klein maar fijn te noemen. Er staan nu namelijk 16 te koop op gaspedaal.nl, die er overwegend goed uitzien en relatief lage tellerstanden hebben. De modellen vanaf ongeveer 20.000 euro zijn het allerbeste, maar de prijzen beginnen bij 17.000 euro.

Let hierop bij deze occasion

De automatische transmissie van de Alfa Romeo Giulia moet bij een testrit vloeiend schakelen, want schokken kunnen duiden op softwareproblemen. Verder is de dynamo een zwakker punt; als het moet kan de garage er relatief makkelijk een nieuwe voor je inzetten. Verder is de Giulia een best betrouwbare auto, mits het onderhoud netjes is uitgevoerd: let dus ook bij deze occasion op een passende onderhoudsgeschiedenis.