Deze occasion gold in zijn tijd als maatstaf van de middenklasse. Weet hij nog steeds te overtuigen?

Je hebt een budget van 5.000 euro voor een verstandige middenklasser, waar je dagelijks op kunt vertrouwen. Hij moet een klein gezin kunnen vervoeren, prettig zijn in de stad en ook buiten de stad niet tegenvallen. Wij zetten drie gebruikte middenklassers voor je op een rij.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Degelijke goedkope occasion

Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die praktisch genoeg zijn voor een klein gezin en ook in de stad fijn rijden. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je de Ford Focus niets? Bekijk dan de occasions van donderdag en zaterdag.

Ford Focus (2004 – 2010)

Het design van de tweede generatie Ford Focus is misschien niet spannend, maar daar staat veel gebruiksgemak tegenover. Hij is bijvoorbeeld 15 centimeter breder dan de Subaru die we later deze week bespreken, wat zorgt voor veel ruimte voorin én achterin. Ook de kofferruimte is met een inhoud van 396 liter praktisch te noemen. De bediening van de occasion is simpel, met grote knoppen die precies zitten waar je ze verwacht. Hij rijdt zeer prettig en stuurt speels, zonder onrustig te worden.

Verder heeft de Ford Focus met afstand het grootste tweedehandsaanbod van de occasions die we deze week bekijken. Voor maximaal 5.000 euro staan er namelijk 404 modellen op Gaspedaal.nl te koop. Vanaf 450 euro kun je er al eentje kopen en er staat zelfs een model voor 499 euro te koop, die net iets meer dan 1.000 kilometer per euro heeft gereden: 500.005 kilometer.

Nettere modellen beginnen bij 1.800 euro, maar de meeste mooie occasions hebben een vraagprijs van meer dan 2.800 euro. Een voorbeeld is deze rode Ford Focus ‘Titanium’ (2009, 103.000 km), te koop in Egmond aan Zee voor 4.800 euro.

Technische aandachtspunten

De Ford Focus is een degelijke occasion, maar heeft wat aandachtspunten: inspecteer vooral of alle elektrische zaken goed werken. Zo kan het dashboardcluster kapot zijn. Of een sensor bij de uitlaat geeft een verkeerde meting, waardoor je een motorstoringsmelding te zien krijgt. Meestal kost dat rond de 100 euro om te verhelpen. Kijk verder bij de achterste wielkasten of je roest ziet, die zijn een bekend pijnpunt.