Ook al lijkt deze occasion redelijk ingetogen, toch geeft hij je megaveel stuurplezier

Wat als je een sportauto zoekt die niet schreeuwt om aandacht, maar zijn kwaliteiten liever laat spreken zodra de weg bochtig wordt? Dan kom je al snel uit bij de tweede generatie BMW M3. De E36 oogt ingetogen, bijna beschaafd, maar onder het nette maatpak van de occasion schuilt een van de meest uitgebalanceerde M-auto’s ooit.

We hebben het hier over de BMW M3 (E36), gebouwd tussen 1992 en 1999. Deze occasion was minder rauw dan zijn voorganger, maar volwassener, sneller en technisch verfijnder. In tegenstelling tot de hoekige voorganger E30, kreeg de E36 een gestroomlijnd koetswerk en een ruimer interieur. Uiterlijk bleef de M3 relatief discreet, met bredere spoorbreedtes, specifieke bumpers en subtiele M-details. Ondertussen bestaat de M3 al meer dan vijftig jaar en zijn er genoeg opvolgers van deze E36 geweest.

Toch is de BMW M3 een volwassen sportmachine

Het grote nieuws van deze occasions zit onder zijn motorkap. In Europa verscheen de BMW M3 met een 3,0-liter zescilinder, die 286 pk produceerde. Deze werd later opgevolgd door de 3,2 liter met 321 pk. Beide motoren zijn hoogtoerig, atmosferisch en uitzonderlijk soepel. De sprint naar 100 km/h verloopt hierdoor in 5,4 seconden en zijn topsnelheid ligt op 250 km/h.

De BMW M3 blinkt uit in balans. De besturing is communicatief, het onderstel strak, maar niet oncomfortabel en de achterwielaandrijving zorgt voor een betrokken rijbeleving. De occasion voelt verder breed inzetbaar. Rustig cruisen gaat moeiteloos, maar zodra het tempo omhooggaat, verandert de auto in een precisie-instrument. De handgeschakelde zesbak sluit perfect aan bij het karakter. De optionele zestrapsautomaat (SMG) geldt als minder geliefd vanwege zijn tragere reactietijd.

Wat zijn de aandachtspunten van de BMW M3?

Als de drijfstanglagers verslijten, kun je in de BMW M3 catastrofale motorschade verwachten. Check dus heel goed in de onderhoudsgeschiedenis of hier aandacht aan is besteed. Verder komt het weleens voor dat de bevestigingspunten boven het achterste subframe kunnen scheuren. Verstevingsplaten kunnen kleine scheurtjes herstellen en ongescheurde chassis beschermen.

Wat kost deze auto als occasion?

Van deze generatie BMW M3 zijn er zes occasions op Gaspedaal.nl te vinden. Voor bijna iedere smaak zit er wel iets tussen, want het aanbod blijft niet beperkt tot een sedan, zoals Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in de video hierboven rijdt. Van de zes zijn er namelijk maar twee sedans, eentje is een cabrio, eentje is een zelfgemaakte Touring en er zijn twee coupés te vinden.

Twee van de zes occasions hebben een automatische transmissie en de rest heeft een handgeschakelde versnellingsbak. De prijzen lopen van 23.900 tot 85.000 euro. Voor die laagste prijs krijg je een Amerikaanse BMW M3, met automaat en meer dan twee ton op de teller. Voor de hoogste prijs kun je een zeldzame ‘GT’ krijgen, waarvan er maar 356 van zijn gemaakt.