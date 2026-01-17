Deze Franse occasion is lekker sportief, maar je kunt er ook prima mee overweg als je in de file staat
Plezier achter het stuur hebben, maar je auto wel nog dagelijks kunnen gebruiken. Als je dat wilt kom je al snel bij kleine sportieve auto’s uit. Ze zijn licht, wendbaar en geven veel rijbeleving. Toch zijn ze ook prima als boodschappenauto te gebruiken. We vergelijken drie snelle hatchbacks voor je, die als occasion maximaal 15.000 euro kosten. Alle drie zijn ze niet alleen geschikt voor dagelijks gebruik, maar ook om mee op het circuit te rijden.
Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.
Kleine sportieve occasion voor 15.000 euro
Deze week kijken we naar sportieve auto’s waarmee je zowel in de stad, als op het circuit mee overweg kunt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en kunnen meer dan twee personen vervoeren. Moet je niks weten van een Renault Clio RS, kijk dan eens naar de Mini Cooper S en Opel Corsa OPC die we afgelopen dinsdag en donderdag hebben behandeld.
Renault Clio RS (2012 – 2019)
In deze generatie koos Renault duidelijk voor gebruiksgemak naast sportiviteit. De vierde Renault Clio RS is standaard een vijfdeurs, wat hem praktischer maakt dan zijn voorgangers. De turbomotor levert al bij lage toerentallen veel koppel, prettig in druk verkeer en bij inhaalacties. Het chassis voelt stabiel en geeft veel vertrouwen, met voorspelbare reacties in bochten en sterk remgedrag. De automatische versnellingsbak hoort standaard bij deze occasion en past bij dagelijks gebruik, al gaat dat ten koste van wat rijbeleving.
Momenteel staan er voor maximaal 15.000 euro twintig occasions te koop op Gaspedaal.nl. Het aanbod begint net onder de 10.000 euro. In Almere wordt een gele ‘R.S. Trophy’ (2015, 117.770 km) aangeboden voor 14.900 euro.
Let hierop bij de Renault Clio RS-occasion
Een defecte sleutelkaart komt weleens bij de Renault Clio RS voor en vervanging kost rond de driehonderd euro. Let tijdens een proefrit op schokkerig schakelen, want dat wijst op slijtage van de automatische versnellingsbak. Revisie loopt al snel op tot meer dan duizend euro. Controleer ook of alle software-updates bij de occasion zijn uitgevoerd, omdat veel elektronische storingen daar hun oorsprong hebben.
Beste koop
De Mini Cooper S scoort hoog op stuurgevoel, uiterlijk en aanbod, maar is beperkt in ruimte. De Renault Clio RS doet dit alles een tandje scherper, maar de Opel Corsa OPC – helemaal als Nürburgring Edition – biedt van deze occasions het meeste rijplezier en is toch prima dagelijks te gebruiken.
Lees ook:
- 300 pk-Renault Clio voor 4.700 euro: Facebook-parel kan een van de leukste occasions voor het geld zijn
- Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Clio in Nederland
- Hoe Renault kopers van deze ‘nieuwe’ Clio voor de gek houdt
- Zoveel kost de nieuwe Renault Clio (en de verschillende optiepakketten)
Ook interessant
-
Met deze cabrio-occasion kun je door de winter heen tot de volgende zomer
-
Koopje: voor minder dan 4.000 euro heb je gegarandeerd de auto met het meest exclusieve motorblok van je straat
-
Een breed aanbod en een mooie styling: deze relatief goedkope sport-occasion heeft ze beide
-
Deze sportieve occasion is niet alleen een snelle variant van een bekend model, maar ook dagelijks te gebruiken
-
Deze crossover-occasion is misschien niet heel spannend, maar geeft je wel veel waar voor je geld
-
Deze occasion is niet alleen handig op wintersport, maar ook in Nederlandse steden
-
Deze occasion wil je: een van de mooiste, duurste en exclusiefste BMW’s die je kunt krijgen
-
Als je je luxueus wilt voelen bij de wintersport, maar een beperkt budget hebt, is dit de occasion voor jou
-
Zo langzaam als dit dieseltje ging een auto nog nooit over de Nordschleife van de Nürburgring
-
Van deze occasion is het aanbod heel breed, waardoor jij goedkoop een mooie vierwielaandrijver kunt rijden
-
Aan het uiterlijk zou je het niet verwachten, maar deze oude Franse sedan is een snelle occasion
-
Vroeger zag je deze occasion nog overal, maar nu is hij een van de zeldzaamste verschijningen