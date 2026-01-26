Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion bewijst dat je geen 911 hoeft te kopen om evenveel lol te hebben

De Porsche Boxster mag dan wel een instapmodel zijn, maar het model doet nauwelijks onder voor zijn grote broer, de 911. Als occasion is hij allesbehalve goedkoop, maar zijn kwaliteiten rechtvaardigen dat prijsniveau moeiteloos.

De derde generatie Porsche Boxster (981) presenteert zich met een middenmotor, een lage zitpositie en uitgebalanceerde proporties als een volwaardige sportauto. Deze generatie groeide ten opzichte van zijn voorgangers en oogt scherper en krachtiger, met een vlakker geplaatste voorruit, grotere spoorbreedte en strakker getekende lichtunits. Daarmee ontstijgt de occasion definitief zijn imago van ‘halve 911’ en ontwikkelt hij een eigen identiteit.

Porsche Boxster als pure sportauto

De occasion beschikt over een middenmotor met watergekoelde, atmosferische, zescilinder boxermotor. De basisversie heeft een 2,7-liter motor met 265 pk, terwijl de Boxster S een 3,4-liter zescilinder heeft met 315 pk. De Porsche Boxster GTS heeft hetzelfde motorblok, maar dan met 330 pk. De lichtgewicht Spyder heeft een 3,8-liter met 375 pk. De Spyder levert ook de beste prestaties: 0 tot 100 km/h in 4,5 seconden en een topsnelheid van 290 km/h. Alle motoropties kenmerken zich door hun directe respons, hoge toerenbereik en karaktervolle klank.

Ook achter het stuur laat de Porsche Boxster een diepe indruk achter. De combinatie van middenmotor, achterwielaandrijving en een stijve aluminium-staalhybride carrosserie zorgt voor een uiterst communicatieve rijervaring. Het onderstel is strak, zonder oncomfortabel te worden, en de occasion voelt lichtvoetig en precies aan. Het interieur biedt meer ruimte dan voorheen en een betere zitpositie, met een cockpit die de bestuurder centraal stelt.

Zoveel kost deze occasion

Op dit moment worden er van deze generatie 27 modellen aangeboden op Gaspedaal.nl. De goedkoopste Porsche Boxster kost 39.950 euro, terwijl de duurste een veel flinker prijskaartje heeft: 129.950 euro. Daarvoor krijg je wel een rood model met open dak (Spyder), die maar één eerdere eigenaar heeft gehad. Hij/zij heeft ook maar een schamele 6.031 kilometer op de teller gezet.

Wij vonden dat bedrag te gortig en kozen voor dit model: ook een rode occasion, uit bouwjaar 2014, met open kap, maar dan GTS-versie. Daarom heeft hij 330 pk en wat sportaccessoires, zoals een sportuitlaat. Deze Porsche Boxster kost 69.950 euro en heeft 95.098 kilometer op de klok staan. Hij wordt verkocht in het Noord-Hollandse Uithoorn. Goedkoop is hij niet, maar binnen het sportwagensegment biedt hij uitzonderlijk veel rijplezier voor zijn geld.

Aandachtspunten van een Porsche Boxster-occasion

Een niet goed werkende elektrische kapbediening ligt meestal aan defecte sensoren of microschakelaars. De aircocondensor van de Porsche Boxster is gevoelig voor steenslag. Check dus of de airco goed werkt. Bij een occasion is een sluitende en verifieerbare onderhoudshistorie cruciaal. Motorisch staat de 981-serie als degelijk bekend. Meer aandachtspunten van deze auto vind je in zijn koopwijzer.