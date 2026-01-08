Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je je luxueus wilt voelen bij de wintersport, maar een beperkt budget hebt, is dit de occasion voor jou

Wie weleens op wintersport gaat, weet dat bepaalde auto’s hiervoor aantrekkelijk zijn. Dit zijn de modellen die zich in de Nederlandse sneeuw even thuis voelen als in de Alpen. Vandaag kijken we daarom naar occasions die van alle (koude) markten thuis zijn: ze hebben een hoge instap, stoer uiterlijk en vierwielaandrijving. Wat dat mag kosten? Voor maximaal 20.000 euro vergelijken wij de Kia Sportage, Mazda CX-5 en Nissan Qashqai.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een wintersportauto voor maximaal 20.000 euro. Afgelopen dinsdag schreven we over de Kia Sportage en zaterdag komen we met de laatste occasion. Voor nu brengen we je de Mazda CX-5.

Mazda CX-5 (2016 – 2025)

De CX-5 straalt precies uit wat Mazda met dit model voor ogen had: strak gelijnd, verzorgd afgewerkt en met het gevoel dat je een luxere auto voor je hebt dan zijn concurrenten. Daarbij zeggen we wel direct dat zijn aanbod zeer beperkt is. Met zijn lengte van 4,55 meter voelt de occasion volwassen aan. Daar merk je in het interieur minder van, want het vertaald zich vooral naar de grotere bagageruimte van de Mazda CX-5. Deze heeft een inhoud van 493 liter, dat ruim voldoende is voor gezinsgebruik.

(Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars) (Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars)

(Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars) (Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars)

Binnenin oogt het interieur netjes en doordacht, met materialen die een luxe indruk achterlaten. De zitpositie is prettig en zowel voor- als achterin is er voldoende ruimte voor volwassenen. De vierwielaandrijving werkt intelligent en anticipeert met behulp van sensoren al op mogelijk gripverlies, waardoor de occasion ook op sneeuw of ijs stabiel en voorspelbaar blijft aanvoelen. Het onderstel filtert oneffenheden netjes weg en zorgt voor een ontspannen rijervaring.

(Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars) (Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars)

(Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars) (Afbeelding: AutoTrack / Profi Cars)

Voor maximaal 20.000 euro staan er maar twee occasions met vierwielaandrijving te koop op Gaspedaal.nl. In Almere staat een grijze Mazda CX-5 2.0 GT-M (2018, 170.470 km) te koop voor 18.950 euro.

Aandachtspunten van de Mazda CX-5

De motoren staan bekend als degelijk en probleemarm, maar let tijdens een proefrit goed op de koppeling van de occasion. Een slippende koppeling wijst vaak op slijtage en vervanging loopt al snel in de honderden euro’s. Daarnaast barst de voorruit bij sommige exemplaren relatief gemakkelijk; ook dit betekent doorgaans een reparatie van vergelijkbare omvang. Door kokend water over een bevroren ruit te gooien kun je ook je voorruit laten barsten. Tot slot gaan de koplampen soms kapot. Omdat de verlichting van de Mazda CX-5 uit één geheel bestaat, kost vervanging ongeveer vijfhonderd euro.