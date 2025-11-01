Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vertrouwde occasion heeft voor iedere smaak een versie

De Ford Focus is al jaren een winnende formule en daarom kun je veel occasions online vinden. Voor iedere smaak is er wel een model: van de rustige instapmodellen met driecilinder, tot de serieus snelle Focus RS.

Visueel is de derde generatie een evolutie van zijn voorgangers. De lijnen van deze occasion zijn scherper, de koplampen groter en de koelopeningen in de voorbumper opvallender vormgegeven. De Focus was leverbaar als vijfdeurs hatchback, Wagon of sedan. Voor sportievere rijders waren er de ST en RS, herkenbaar aan zwarte sierdelen, forse spoilers en een onderstel dat op serieuze circuitambities wees.

Techniek van de Ford Focus

De benzinerijder kon kiezen uit atmosferische of geblazen drie- en viercilinders. Hierbij kreeg je de minste kracht bij de 1,0-liter driecilinder met 100 pk, terwijl topmodel RS 350 pk uit een 2,3-liter viercilinder haalt. De dieseloccasions beschikken allemaal over viercilinders, waarbij hun kracht varieerde tussen 95 tot 185 pk.

De basisversies van de Ford Focus hebben een handgeschakelde vijfversnellingsbak; krachtigere occasions beschikken over een zesbak. Verder is er ook een zestrapsautomaat geleverd. De aandrijving gaat naar de voorwielen, behalve bij de RS; hier worden alle vier wielen aangedreven.

Aandachtspunten van Ford Focus-occasions

Controleer bij de EcoBoost-motoren in occasions van vóór de facelift het koelsysteem: poreuze koelslangen kunnen oververhitting en motorschade veroorzaken. Bij de diesels komen vervuilde EGR-kleppen en roetfilters voor. Meer aandachtspunten van de Ford Focus kun je in de koopwijzer vinden die wij eerder over hem schreven.

Ford Focus als occasion

De derde generatie Focus is een van de aantrekkelijkste keuzes voor wie een betaalbare, goed sturende middenklasser zoekt. Er staan in totaal 1.441 occasions te koop op gaspedaal.nl, waarbij de prijzen tussen 950 en 75.000 euro liggen. De allergoedkoopste modellen zijn afgetrapt en hebben veel kilometers aan ervaring. Aan de bovenkant van het segment vind je puntgave RS-modellen met minder dan 10.000 kilometer op de klok.

