Deze occasion is een jongensdroom: hij heeft F1-techniek en de zegen van Schumacher

Minder gewicht, meer vermogen en een scherpere afstemming dan de standaard F430, dat was het recept van de Ferrari F430 Scuderia. De occasion laat zien hoever Ferrari wilde gaan om het rijgevoel te intensiveren, zonder de grenzen voor straatlegale auto’s te overschrijden. Het resultaat is een model dat voelt als een circuitbeuker met kenteken.

De Ferrari 430 Scuderia werd in 2007 op de autoshow van Frankfurt door Michael Schumacher onthuld. De Formule 1-legende werkte namelijk mee aan de ontwikkeling en er is techniek uit zijn raceauto in terug te vinden. Als occasion is dit model helaas erg zeldzaam, maar dat is niet zo gek als je je bedenkt dat er maar 1.600 stuks gemaakt zijn.

De Ferrari F430 Scuderia heeft Formule 1-DNA

Achterin ligt onder een transparante motorkap een 4,3-liter V8, die 510 pk levert. Het schakelen in de Ferrari F430 Scuderia gaat via een zestrapsautomaat, met schakeltijden van slechts 60 milliseconden. Verder heeft de occasion achterwielaandrijving. De motor klimt gretig en produceert een geluid dat je doet denken aan Ferrari’s racehistorie. De specificaties zijn ook sterk te noemen: 0 tot 100 km/h in 3,6 seconden en een topsnelheid van 320 km/h.

Het gewicht van de Ferrari F430 Scuderia daalde met ongeveer 100 kilogram ten opzichte van de ‘gewone’ F430. Dat gebeurde door uitgebreid gebruik van koolstofvezel, dunner glas en het schrappen van geluidsisolatie. De occasion staat op stijvere veren, heeft snellere stuurreacties en beschikt over elektronica die nauw samenwerkt met het chassis. Verder heeft hij een sperdifferentieel en heeft hij tractiecontrole afkomstig uit F1.

Binnenin de occasion overheerst koolstof. De kuipstoelen, middentunnel en deurpanelen maken direct duidelijk waar de Ferrari F430 Scuderia voor bedoeld is. Comfortvoorzieningen zijn beperkt en elk detail staat in dienst van gewichtsbesparing. De zitpositie is laag, het zicht naar voren uitstekend en elke beweging van het stuur levert direct feedback op.

Aandachtspunten van de occasion

Er zijn weinig specifieke aandachtspunten van een Ferrari F430 Scuderia te noemen, maar vervangingsonderdelen zijn zeer duur. Controleer daarom goed in de onderhoudshistorie hoe de occasion behandeld is.

Verder staat er wel een terugroepactie voor de ‘normale’ F430 open, dus controleer goed of jouw Scuderia daar ook onder valt: “De dop van het remvloeistofreservoir sluit mogelijk luchtdicht af waardoor er vacuüm in het remsysteem ontstaat. Tevens kan de waarschuwingsmelding bij een te laag remvloeistofniveau niet de bedoelde informatie verschaffen. De remmen zullen niet of onvoldoende werken en de melding bij een te laag remvloeistofniveau geeft mogelijk niet de juiste informatie.”

Prijzen van occasions

De Ferrari F430 Scuderia bevindt zich stevig in het verzamelaarssegment. Er staan momenteel twee occasions te koop op Gaspedaal.nl. De goedkoopste is een wit model uit 2008, met 69.114 kilometer op de klok, voor 249.000 euro. Dat is ook toevallig het model waarmee testredacteur Peter Hilhorst rijdt, in de video hierboven.

Als je niet weet wat je met al je geld moet doen kun je ook de duurste occasion kiezen. Deze Ferrari F430 Scuderia zie je op de foto’s in dit stuk. Het gaat om een mooi rood model uit 2008, met een schamele 4.210 kilometer op de teller. Hier betaal je wel de hoofdprijs voor: 419.950 euro. Hij staat te koop in het Utrechtse Woerden.