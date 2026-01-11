Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Porsche-occasion was heiligschennis in zijn tijd, maar die reputatie is niet helemaal terecht

Deze Porsche 928 is als klassieker verrassend goed bruikbaar. Als opvolger van de 911 was hij volgens toenmalige kopers minder geslaagd, maar dat mag de occasionpret niet drukken, toch?

De Porsche 928 moest dus eind jaren zeventig de 911 opvolgen, maar probeerde dit met een radicaal ander concept. Geen luchtgekoelde boxer-zescilinder achterin, maar een watergekoelde V8 voorin de neus. De occasion volgens zijn ontwerpers moest geen moeilijk te besturen kale sportauto worden, maar een wat meer comfortabele GT, om een breder publiek aan te spreken. Of dat gelukt is? Kijk bij een moderne Porsche-dealer in de showroom en je zult geen nieuwe 928-modellen vinden, maar wel 911’s. Toch is dit een fijne en sportieve auto, die vaak ondergewaardeerd wordt.

De Porsche 928

Er ligt dus een atmosferische V8 in de voorkant van de Porsche 928, maar de specificaties hiervan verschillen nogal. Het model werd namelijk van 1977 tot 1995 geproduceerd en startte met een cilinderinhoud van 4,5 liter en 240 pk.

Bij zijn afscheid was de topmotorisering (van de GTS) 5,4 liter groot, met 350 pk. Die GTS had ook serieuze prestaties: 0 tot 100 km/h verloopt bij deze occasions in 5,7 seconden en hun topsnelheid ligt op 275 km/h. Leuk om te weten over deze auto: de versnellingsbak ligt achterin, waardoor de auto een vrijwel perfecte gewichtsverdeling en een uitzonderlijk stabiel rijgedrag heeft.

Het rijgevoel van deze occasion past bij een echte GT. De Porsche 928 voelt solide, stil en vertrouwenwekkend aan, zelfs bij hoge snelheden. De besturing is direct zonder nerveus te worden en het onderstel combineert comfort met controle.

Het interieur is luxueus voor zijn tijd, met diepe stoelen, een cockpitachtig dashboard en een hoge afwerkingskwaliteit. Vier zitplaatsen zijn aanwezig, al blijft de achterbank beperkt bruikbaar voor mensen met iets grotere benen.

Prijzen van Porsche 928-occasions

Klassieke Porsches zijn nooit goedkoop, maar relatief gezien vallen de prijzen bij de Porsche 928 mee. Van de 21 te koop aangeboden occasions op Gaspedaal.nl kost de goedkoopste namelijk maar 9.750 euro. Dat is een rood model uit 1991, met meer dan twee ton teller en geadverteerd als donorauto. Helaas dus niet eentje om zomaar mee te kunnen rijden. Toch kun je betere modellen al voor minimaal 11.500 euro vinden. De allerduurste in het aanbod is een blauw model uit 1982, met 94.100 kilometer op de teller en een prijskaartje van 42.500 euro. Dit is een automaat, wat niet per se erg is bij deze auto.

Maar wij wilden een handgeschakeld model, dus kozen wij voor een model dat ietsje minder duur is, maar nog steeds heel netjes is. Dit is een lichtblauwe Porsche 928 uit 1978, die 105.589 kilometer op de klok heeft staan. De verkoper in het Overijsselse Oldemarkt vraagt 35.500 euro voor de auto. Vanwege zijn leeftijd is deze auto verder wegenbelastingvrij.

Let hierop bij een occasion

Op het gebied van onderhoud is de Porsche 928 een peperdure occasion, dus controleer de onderhoudsgeschiedenis grondig voor je een aankoop doet. Toch blijf je gemiddeld honderden euro’s per jaar aan reguliere onderhoudskosten houden, zelfs bij mooie modellen.