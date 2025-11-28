Met deze occasion haal je een eigenwijze en comfortabele auto in huis, die sneller is dan hij eruit ziet
De Saab 9000 Aero werd soms door mensen niet als een echte Saab gezien, maar dat is inmiddels toch een zeldzame leuke occasion. En die biedt meer performance dag je denkt.
Onderhuids heeft de 9000 Aero gedeeltelijk Italiaanse roots: het platform werd in samenwerking met Fiat, Lancia en Alfa Romeo ontwikkeld. Saab gaf echter aan de occasion een geheel eigen draai aan, zowel technisch als qua afwerking. Zo dacht men bij zijn introductie over de styling van de auto.
Saab 9000 Aero Turbo
De 9000 Aero werd gemaakt tussen 1984 en 1998 en was niet alleen comfortabel, maar ook snel. In de neus van deze occasion vind je een dwarsgeplaatste 2,3-liter viercilinder turbomotor. De krachtbron levert 225 pk en maar liefst 350 Nm aan koppel.
De Saab 9000 Aero-occasion heeft dus een turbomotor. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak die het vermogen via een sperdifferentieel naar de voorwielen stuurt. Hij sprint in ongeveer 6,7 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 240 km/h.
Aandachtspunten van de occasion
Modellen kunnen soms last van roest hebben, dus controleer de occasion goed op corrosieplekken bij de bodem, wielkasten en bevestigingen. Daarnaast ging Saab in 2011 failliet en was de Saab 9000 Aero nooit een wijdverspreid model. Daarom kunnen vervangingsonderdelen soms schaars of duur zijn.
Zoveel kost een occasion
Er staan momenteel twee occasions te koop gaspedaal.nl en kosten 10.500 en 14.900 euro respectievelijk. De goedkoopste heeft 293.743 kilometer op de teller en duurste heeft 187.469 kilometer gereden.
Op de foto’s hebben we de goedkoopste Saab 9000 Aero uitgelicht, omdat de tellerstand van de duurste (volgens de RDW) onlogisch is. Overigens hoeft dit niet altijd op dubieuze praktijken te duiden, er kan simpelweg ook eens een nieuwe tellerbak in de auto gemonteerd zijn. Let in ieder geval bij aankoop extra goed op.
