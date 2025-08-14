Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is het grijze werkpaard dat je wil en nodig hebt

De Toyota Land Cruiser voldoet aan verschillende voorwaarden om het perfecte werkpaard te zijn. De occasion is capabel buiten de gebaande paden, betrouwbaar en kan heel veel gewicht trekken.

Al sinds 1954 is er een succesvolle, capabele terreinwagen op de markt. Deze auto is maar een paar keer geüpdatet in de tussentijd en in 2009 komt de vierde generatie op de markt. Ook als occasion is hij nog steeds capabeler dan menig nieuwe concurrent.

De techniek van de Toyota Land Cruiser

In Nederland kwam de Toyota Land Cruiser 150-reeks met drie motoropties. De meest verkochte versie was een 3,0-liter viercilinder turbodiesel, met 190 pk. De atmosferische 4,0-liter V6 benzinemotor, met 282 pk is een stuk lastiger te vinden. In 2015 komt een nieuwe 2,8-liter turbodiesel-viercilinder, die aan de Euro 6-norm voldoet, hierbij. Dit motorblok produceert 177 pk. De occasion heeft verder een maximaal geremd trekgewicht tussen 3.000 en 3.500 kg.

De 3,0-liter variant beschikt over een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een vijftraps automaat. Occasions met het 4,0-liter motorblok hebben altijd een vijftraps automaat. Afhankelijk van de carrosserievariant heeft de 2,8-liter een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. De Toyota Land Cruiser komt altijd met permanente vierwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Toyota Land Cruiser-occasion

Deze occasions zijn van nature werkpaarden en gaan daarom weleens het veld in. Door veel en ruig terreingebruik kan er schade aan het chassis en de carrosserie zijn (geweest). Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Toyota Land Cruiser.

Verder is de Toyota Land Cruiser geen lichte jongen, waardoor de remblokken en remschijven versneld slijten. Door dit gewicht is het ook verstandig om bij occasions de conditie van ashoezen, rubbers en kogelgewrichten te checken.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Toyota Land Cruiser, uit bouwjaar 2014, in het Overijsselse Saasveld. De occasion is een echt werkpaard voor in het veld en beschikt daarom over de 3,0-liter dieselmotor en een grijs kenteken. Verder heeft de terreinwagen 179.686 kilometer op de klok en komt de vraagprijs op 27.995 euro uit. De catalogusprijs bedroeg 61.345 euro.

