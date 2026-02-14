Deze goedkope occasion is met zijn kleine afmetingen ideaal voor in de stad
Je hebt een budget van maximaal 2.500 euro en zoekt goedkoop en zorgeloos stadsvervoer. De auto moet vooral betrouwbaar en niet te duur in onderhoud zijn. Wij zetten drie occasions voor je op een rij die binnen dit budget goed te vinden zijn.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor maximaal 2.500 euro
Deze week gaan we op zoek naar een kleine stadsauto die je goedkoop kunt rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 2.500 euro. Zit je liever niet in een Volkswagen Up? Blader dan terug naar onze stukken over de Suzuki Splash en de Toyota Aygo.
Volkswagen Up (2011 – 2023)
De Volkswagen Up voelt volwassener aan dan veel andere stadsauto’s. Het interieur oogt netter en beter afgewerkt, waardoor hij prettiger aanvoelt in het dagelijks gebruik. Alles zit logisch op zijn plek en de zitpositie is comfortabel genoeg voor langere ritten. In het verkeer rijdt de occasion stabiel en rustig, niet alleen in de stad maar ook daarbuiten.
De benzinemotor van de Volkswagen Up pakt soepel op bij lage toerentallen en sluit goed aan bij het karakter van de occasion. Het verbruik blijft met ongeveer 1 op 22 netjes en het geluidsniveau blijft beperkt, zeker vergeleken met andere kleine auto’s.
Het aanbod binnen een budget van 2.500 euro wel heel klein, in vergelijking met zijn concurrenten. Er staan namelijk maar negen occasions binnen dit bedrag te koop op Gaspedaal.nl. Hier moet je nog steeds bij uitkijken, want veel modellen hebben meer dan drie ton gelopen of zijn schadeauto’s; de nettere exemplaren zijn vaak duurder. Wij vonden deze aardig uitziende rode Volkswagen Up! ‘Move’ (2011, 257.490 km), te koop bij een autobedrijf in Balkbrug voor 2.485 euro.
Aandachtspunten van de Volkswagen Up-occasion
Een bekend aandachtspunt van de Volkswagen Up is de elektronische gasklep. Reageert de motor niet meer op het gaspedaal, dan ligt de oorzaak vaak daar; reparatie kost een paar honderd euro. Daarnaast start de occasion soms slecht bij een koude motor door koelvloeistof in een sensor, waardoor deze een verkeerde temperatuur meet. Vervanging van die sensor kost iets meer dan honderd euro.
Welke occasion wordt het?
Alle drie deze occasions zijn geschikt als betaalbaar stadsvervoer, maar wij kiezen voor de Volkswagen Up. Hij rijdt het meest volwassen, met stabiel weggedrag en een prettige besturing, ook buiten de bebouwde kom. Dat heeft deze Nederlander wel bewezen, toen hij zijn Up meenam naar de koudste stad op aarde.
Verder is de Volkswagen zuinig, stiller dan de andere twee en oogt vanbinnen en vanbuiten net wat verzorgder. De Toyota is wel goedkoper in aanschaf en onderhoud en de Suzuki biedt een hogere zit en iets meer ruimte. Maar wie binnen dit budget het meest complete pakket zoekt, komt bij de Up uit.
