Al voor minder dan 5.000 euro koop je deze occasion: rijdt geweldig en biedt een luxegevoel

Met een budget van maximaal 5.000 euro zijn er genoeg middenklassers te vinden die niet Volkswagen Golf heten. Zo’n occasion moet comfortabel zijn op weg naar het werk, voldoende ruimte bieden voor passagiers en ook op de snelweg ontspannen aanvoelen. Betrouwbaarheid en gebruiksgemak tellen zwaar mee, maar je wilt ook dat hij plezierig is op een bochtig weggetje.

Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Fijn rijdende occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn, maar nog steeds fijn rijden. Met een budget van maximaal 5.000 euro kun je al een occasion als de Mazda 3 vinden. Liever iets anders? Kijk dan naar onze andere twee opties: deze futuristische Honda of deze stoere Dodge.

Mazda 3 (2003 – 2008)

De eerste generatie Mazda 3 is de meest complete auto van dit trio. Vooral zijn rijgedrag

springt eruit. Hij stuurt precies en heeft een onderstel dat een mooi compromis is tussen comfort en stuurplezier. Ook het interieur maakt een goede indruk. De materialen voelen degelijk aan en de afwerking is netjes. Zijn zitpositie is laag en sportief, wat bijdraagt aan het rijplezier. Daarbij helpen ook de korte schakelbewegingen van de versnellingsbak.

Voor ons budget kun je 45 occasions vinden en de goedkoopste kost 799 euro. In ‘s-Graveland staat een betere zilveren Mazda 3 Executive (2005, 116.457 km) voor 4.995 euro.

Technische aandachtspunten bij een Mazda 3

Controleer bij een gebruikte Mazda 3 de motorsteunen, want deze zijn slijtagegevoelig. Als ze vervangen moeten worden, kost dat een paar honderd euro. Verder kan de spanrol van de multiriem slap worden. Dat veroorzaakt weleens een kapotte krukassensor en dan stopt de motor ermee. Die sensor kost enkele tientjes en een nieuwe spanrol kost rond de honderd euro.

Deze occasion is de beste koop

Alle drie de occasions hebben hun eigen sterke punten. De Dodge koop je vooral vanwege zijn opvallende uiterlijk en grote kofferruimte, maar hij rijdt minder verfijnd. De Honda scoort met zijn zuinige motor en degelijkheid, maar hij voelt niet erg krachtig. Wij kiezen voor de Mazda 3. Hij rijdt het prettigst, is degelijk gebouwd en biedt een goede balans tussen comfort, ruimte en rijplezier.