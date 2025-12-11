Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze klassieke Amerikaanse occasion is geen Mustang, maar is bijna even gaaf als oldtimerproject

De winter is aangebroken en dat is hét moment om een oldtimerproject te starten. Terwijl het buiten kouder wordt, kun jij in de garage sleutelen aan een auto met karakter. Zo is de occasion in de lente klaar voor ritten over binnenwegen of voor een bezoek aan een klassiekerbijeenkomst. We vergelijken drie bekende modellen uit de jaren zeventig.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke mooie klassiekers vallen binnen je budget? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Klassieke occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar occasions die een halve eeuw geleden razend populair waren. Deze auto’s zijn tweedehands nog te vinden en je hoeft voor ze geen wegenbelasting te betalen. Onze opties vallen binnen een budget van maximaal 20.000 euro. Vind je de Ford Taunus geen goede keuze? Kijk dan naar de opties van donderdag of zaterdag.

Ford Taunus (1970 – 1982)

De Ford Taunus uit de jaren zeventig voelt als een ontspannen klassieker met een vleugje Amerikaanse flair. Het ontwerp doet een beetje denken aan de Mustang en dat gaf de auto destijds veel aantrekkingskracht. De TC-reeks bood 26 verschillende varianten, waardoor er voor vrijwel iedere koper een passende uitvoering bestond. Het interieur van de occasion is ruim, al oogt het wat kaal. De motoren staan bekend als zeer betrouwbaar en onderdelen zijn vandaag de dag verrassend eenvoudig te vinden.

Een Ford Taunus koop je vooral vanwege zijn mooie uiterlijk en simpele, betrouwbare techniek. De voorstoelen van de occasion zitten degelijk, het dashboard is overzichtelijk en de auto voelt lichtvoetig aan op de weg. Alleen had de demping wat strakker gemogen, want uit de fabriek kreeg hij erg zachte vering.

Op dit moment staan er van de TC-modelreeks Ford Taunus vijf occasions te koop op gaspedaal.nl, binnen een budget van 20.000 euro. Een rode 2.8 GXL uit 1971, draaiend op LPG en met slechts 17.371 kilometer achter de rug, staat momenteel in Muntendam te koop voor 19.999 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Roest blijft de grootste zorg bij de Ford Taunus. Vooral de wielkastranden, de zones onder de deuren en de bodemplaat verdienen aandacht. Controleer verder de koelinstallatie goed; bij oudere occasions raakt die sneller overbelast. Een nieuwe waterpomp en thermostaat kosten een paar honderd euro.

De carburateur van de occasion hoort soepel te werken. Onregelmatig stationair lopen of haperingen tijdens het optrekken duiden op slijtage, waardoor een revisie nodig is. Dat blijft meestal binnen een paar honderd euro. Verder loont het om alle slangen, kabels en aansluitingen te inspecteren. De techniek van de Ford Taunus is eenvoudig en juist daardoor zie je snel waar aandacht nodig is.