Met deze bijzondere occasion krijg je het CEO-gevoel, maar voor minder dan een maandsalaris

Cadillac probeerde in 2006 voet aan de grond te krijgen in het Europese middensegment en ontwikkelde daarvoor de Cadillac BLS. Deze occasion combineert Amerikaanse uitstraling met Europese techniek.

De Cadillac BLS was bedoeld als instapmodel en moest gaan concurreren met auto’s van BMW en Mercedes-Benz. Hoewel het model speciaal voor de Europese markt was gemaakt, verkocht de occasion hier nauwelijks.

Cadillac BLS: Amerikaanse sedan voor Europa

Op technisch vlak deelde deze occasion veel met de Saab 9-3. Beide modellen hadden namelijk hetzelfde, door General Motors ontwikkelde platform. Daarom beschikt de Cadillac BLS over een onderstel dat goed past bij Europese wegen, met een stevigere afstelling dan je misschien van een Cadillac zou verwachten. In tegenstelling tot veel Amerikaanse Cadillacs heeft dit model alleen voorwielaandrijving.

Onder de motorkap van de Cadillac BLS liggen meestal viercilinders. De benzineversie is 2,0 liter groot en heeft een turbo. Daarmee levert hij 175 of 210 pk. De 1,9-liter turbodiesel-viercilinder produceert 150 pk. Occasions met een geblazen 2,8-liter V6 zijn zeldzaam en beschikken over 256 pk. Voor de transmissie konden kopers kiezen uit een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak of een zestrapsautomaat.

Het interieur van de Cadillac BLS biedt relatief veel luxe. Denk aan leren bekleding, houtaccenten en een uitgebreide uitrusting. Onderhuids is de occasion feitelijk een Saab 9-3. In onze occasion battle zie je hoe deze Saab het opneemt tegen de Volvo V70 R.

Aandachtspunten van de Cadillac BLS-occasion

De techniek van de BLS staat over het algemeen bekend als degelijk. Omdat de auto veel onderdelen met de Saab deelt, is onderhoud vaak minder duur en ingewikkeld dan je misschien bij een Cadillac zou verwachten. Toch zijn er enkele punten om op te letten.

Alle motoropties hebben een turbo en na een paar decennia kunnen deze versleten zijn. Let er tijdens een proefrit verder op dat de transmissie soepel schakelt, want vreemde geluiden en kraken duidt op slijtage. Verder zijn er verschillende elektronische storingen bekend; deze zijn bijna altijd verholpen als je een sensor vervangt.

Dit betaal je voor een occasion

De Cadillac BLS is een zeer zeldzame occasion, maar dat betekent niet dat hij duur is. Momenteel staan er twee exemplaren te koop, waarvan de duurste 2.950 euro kost. Dit dieselmodel heeft wel een behoorlijke 328.747 kilometer op de teller. Wij kiezen de goedkoopste, om te laten zien voor hoe weinig je al een bijzondere auto kunt kopen.

De door ons geselecteerde occasion staat namelijk in het Noord-Brabantse Lierop te koop voor 1.850 euro. Deze Cadillac BLS uit 2006 heeft de benzineviercilinder en is de Business-uitvoering. Zijn lage prijs komt waarschijnlijk niet alleen door het imago – of het gebrek daaraan. Er staat namelijk 260.789 kilometer op zijn teller en hij heeft schade aan zijn voorbumper.