Ben je op zoek naar een zeldzame Volkswagen Golf? Deze occasion is exclusief en geeft je bakken rijplezier

De Volkswagen Golf GTI G60 is een compacte hot hatch met serieuze prestaties voor zijn leeftijd. Verder heeft de auto een uitgesproken karakter en als occasion is hij verrassend bereikbaar voor liefhebbers. Helemaal als je bedenkt hoe zeldzaam hij is.

De Golf GTI G60 verscheen in 1990 als de krachtigste versie van de tweede generatie Golf. De occasion was maar tot 1991 nieuw te kopen en is daarom erg zeldzaam. Verder is hij door zijn korte productie een van de meest onderschatte GTI’s.

De Volkswagen Golf GTI G60

Met zijn 1,8-liter viercilinder met mechanische compressor, die 160 pk en 225 Nm levert, was de GTI G60 in zijn tijd uitzonderlijk snel. Denk hierbij aan een standaardsprint van 8,3 seconden en een topsnelheid van 216 km/h.

Vooral het vele koppel, dat al bij lage toerentallen beschikbaar is, zorgt ervoor dat de occasion ook bij lagere toeren fijn rijdt. In combinatie met het relatief lage gewicht (1.050 kilo) en de korte overbrengingen in de handgeschakelde vijfbak voelt de voorwielaangedreven auto vandaag de dag nog steeds levendig en krachtig aan.

Binnenin is de Volkswagen Golf GTI G60 typisch jarennegentig VW: functioneel, degelijk en overzichtelijk. Sportstoelen, duidelijke meters en weinig opsmuk. Luxe of moderne snufjes ontbreken bij deze occasion, maar dat past bij het pure karakter van deze Golf.

Dit kost een Volkswagen Golf GTI G60 als occasion

Zeldzaamheid speelt een grote rol bij de prijs. Waar een ‘normale’ GTI van de tweede generatie al vanaf 2.500 euro te kopen is, is een normale prijs voor de Volkswagen Golf GTI G60 23.500 euro.

Er staan momenteel drie occasions op Gaspedaal.nl te koop en twee daarvan kosten ongeveer zoveel. De duurste van de drie kost met 59.900 euro een stuk meer, maar dit model heeft ook nog geen 100.000 kilometers achter de rug.

Aandachtspunten

De compressor van de Volkswagen Golf GTI G60 vraagt regelmatig onderhoud; verwaarlozing leidt tot een mogelijk dure revisie. Controleer daarom de onderhoudsgeschiedenis of dit aantoonbaar is gebeurd. Daarnaast zijn roest bij dorpels en wielranden bekende zwakke plekken, dus let hierop als je met een occasion een testrit gaat maken.