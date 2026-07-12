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Dit is een van de meest aerodynamische occasions die je kunt kopen en ziet eruit als een conceptauto

Sommige elektrische auto’s hebben een ingetogen ontwerp, maar andere modellen willen juist opvallen. In die tweede categorie valt de Hyundai Ioniq 6. Als occasion begint hij eindelijk betaalbaar te worden.

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Het bijzondere ontwerp van de occasion spreekt echter niet iedereen aan. Toch schuilt onder die gestroomlijnde carrosserie moderne techniek. Dankzij het 800V-platform laadt de Hyundai Ioniq 6 bijzonder snel op. Tegenwoordig is er ook de zeer sportieve N-versie en die is een geweldige rijdersauto. Deze variant is zelfs leuker dan de Tesla Model 3 Performance.

Hyundai Ioniq 6: gestroomlijnde occasion

Hoewel het uiterlijk de meningen verdeelt, krijgt de Hyundai Ioniq 6 veel lof om zijn rijeigenschappen. De auto rijdt comfortabel, is opvallend stil en haalt afhankelijk van de uitvoering een actieradius van 429 tot 545 kilometer. Vooral de occasions met het 77,4-kWh accupakket zijn populair, omdat ze het verste rijden op een volle accu en het snelste kunnen opladen.

De nieuwere uitvoeringen ondersteunen maximaal 300 kW snelladen, waardoor het accupakket in ongeveer 15 minuten van 20 naar 80 procent is op te laden. Daarnaast voelt de auto ruim aan en is het interieur overzichtelijk ingericht. Ook op de achterbank is er verrassend veel beenruimte. Zijn lage neus, aflopende daklijn en opvallende achterzijde maken de Hyundai Ioniq 6 een zeer aerodynamische occasion, met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21. In een eerdere test vergeleek Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst de Ioniq 6 met de eveneens gestroomlijnde, maar veel oudere Tatra T87.

Zoveel kost deze occasion

Op de foto’s zie je een blauwe Hyundai Ioniq 6 uit 2023 voor 24.950 euro. De elektrische sedan heeft 50.163 kilometer op de teller staan en wordt aangeboden in het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Het is momenteel een van de goedkoopste occasions die je kunt vinden en daarom moet je wel genoegen nemen met een kleiner 53-kWh-accupakket. Dat betekent een auto met 151 pk, achterwielaandrijving en een opgegeven bereik van 429 kilometer. Als je budget een paar duizend euro groter is kun je een versie met groter accupakket krijgen.

Let hierop bij een gebruikte Hyundai Ioniq 6

Het meest serieuze probleem bij een tweedehands Hyundai Ioniq 6 is een defecte Integrated Charging Control Unit (ICCU). Als deze defect raakt, stopt het opladen van de kleine 12V-accu onder de motorkap. Dit leidt tot een plotselinge kruipmodus (waarbij de occasion vermogen verliest) of een auto die niet wil opstarten door een lege 12V-batterij. Hyundai heeft hiervoor wereldwijd een terugroepactie en software-update uitgerold. Controleer of dit door de dealer is uitgevoerd.