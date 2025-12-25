Deel dit: Share App Mail Tweet

Is deze occasion echt de allerslechtste auto ooit of kun je door zijn imago juist goede deals vinden?

Comfort, betrouwbaarheid en een V8 met open dak. In eerste instantie denk je waarschijnlijk niet aan de Lexus SC430, maar deze uitspraken dekken de lading van deze occasion wel degelijk.

Toen Clarkson, Hammond en May nog TopGear presenteerden, riepen zij de Lexus SC430 uit tot ‘de slechtste auto aller tijden’. Ondertussen zijn de meeste mensen van deze mening teruggekomen. De occasion heeft namelijk wel degelijk steken laten vallen, zoals zijn te hoge nieuwprijs en uiterlijk, wat misschien te sportief overkwam. Toch zijn er sterke punten voor de auto te noemen: hij is betrouwbaar, comfortabel en door zijn stigma redelijk scherp geprijsd op de occasionmarkt.

De Lexus SC430

De Lexus SC430 werd begin deze eeuw gepositioneerd als luxe hardtop-cabriolet en deelt zijn techniek grotendeels met de LS en GS. Onder de lange motorkap ligt een atmosferische 4,3-liter V8, die 286 pk en 419 Nm produceert. De standaardsprint duurt 6,4 seconden en zijn topsnelheid ligt op 250 km/h.

Geen extreme sprintcijfers, maar daar is de occasion ook niet voor. Zijn motorblok heeft een soepel karakter. De aandrijving verloopt via een automatische vijfversnellingsbak naar de achterwielen.

Rijden met de Lexus SC430 draait dus niet om scherpte of sportiviteit, maar om rust en verfijning. Het onderstel is comfortabel afgestemd, de besturing licht en de auto voelt ook op hogere snelheden ontspannen en stabiel aan.

Het interieur is luxueus: zacht leer, houtinleg en een goede afwerking, zoals je van Lexus mag verwachten. De metalen klapdakconstructie werkt elektrisch en verandert de occasion in korte tijd van coupé naar cabriolet. De achterbank is beperkt bruikbaar, maar voorin zit je ruim en comfortabel.

Dit kost een Lexus SC430 als occasion

Waar de Lexus SC430 ooit een catalogusprijs van 99.750 euro had, is hij nu een stuk aantrekkelijker geprijsd als occasion. Er staan namelijk elf occasions te koop op Gaspedaal.nl voor 9.950 tot 26.950 euro. Zoals wel vaker geldt dat de modellen die voor hogere bedragen verkopen ook meestal beter onderhouden zijn en lagere tellerstanden hebben.

Aandachtspunten

De V8 van de Lexus SC430 staat bekend als zeer betrouwbaar, mits het onderhoud goed is bijgehouden. Let verder op de werking van het klapdak, want reparaties zijn kostbaar. Ook storingen in de elektronica zijn weleens gemeld bij occasions, dus wees hier bedachtzaam op bij een testrit.