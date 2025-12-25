Is deze occasion echt de allerslechtste auto ooit of kun je door zijn imago juist goede deals vinden?
Comfort, betrouwbaarheid en een V8 met open dak. In eerste instantie denk je waarschijnlijk niet aan de Lexus SC430, maar deze uitspraken dekken de lading van deze occasion wel degelijk.
Toen Clarkson, Hammond en May nog TopGear presenteerden, riepen zij de Lexus SC430 uit tot ‘de slechtste auto aller tijden’. Ondertussen zijn de meeste mensen van deze mening teruggekomen. De occasion heeft namelijk wel degelijk steken laten vallen, zoals zijn te hoge nieuwprijs en uiterlijk, wat misschien te sportief overkwam. Toch zijn er sterke punten voor de auto te noemen: hij is betrouwbaar, comfortabel en door zijn stigma redelijk scherp geprijsd op de occasionmarkt.
De Lexus SC430
De Lexus SC430 werd begin deze eeuw gepositioneerd als luxe hardtop-cabriolet en deelt zijn techniek grotendeels met de LS en GS. Onder de lange motorkap ligt een atmosferische 4,3-liter V8, die 286 pk en 419 Nm produceert. De standaardsprint duurt 6,4 seconden en zijn topsnelheid ligt op 250 km/h.
Geen extreme sprintcijfers, maar daar is de occasion ook niet voor. Zijn motorblok heeft een soepel karakter. De aandrijving verloopt via een automatische vijfversnellingsbak naar de achterwielen.
Rijden met de Lexus SC430 draait dus niet om scherpte of sportiviteit, maar om rust en verfijning. Het onderstel is comfortabel afgestemd, de besturing licht en de auto voelt ook op hogere snelheden ontspannen en stabiel aan.
Het interieur is luxueus: zacht leer, houtinleg en een goede afwerking, zoals je van Lexus mag verwachten. De metalen klapdakconstructie werkt elektrisch en verandert de occasion in korte tijd van coupé naar cabriolet. De achterbank is beperkt bruikbaar, maar voorin zit je ruim en comfortabel.
Dit kost een Lexus SC430 als occasion
Waar de Lexus SC430 ooit een catalogusprijs van 99.750 euro had, is hij nu een stuk aantrekkelijker geprijsd als occasion. Er staan namelijk elf occasions te koop op Gaspedaal.nl voor 9.950 tot 26.950 euro. Zoals wel vaker geldt dat de modellen die voor hogere bedragen verkopen ook meestal beter onderhouden zijn en lagere tellerstanden hebben.
Aandachtspunten
De V8 van de Lexus SC430 staat bekend als zeer betrouwbaar, mits het onderhoud goed is bijgehouden. Let verder op de werking van het klapdak, want reparaties zijn kostbaar. Ook storingen in de elektronica zijn weleens gemeld bij occasions, dus wees hier bedachtzaam op bij een testrit.
Lees ook:
- Japanse M3-killer voor geld van Picanto: prachtige sedan is Marktplaats-parel – met kleine adder onder het gras
- Deze opvolger van de legendarische Lexus LFA klinkt nergens naar
- Deze occasion met atmosferische V8 produceert bijna 500 pk
- Japanse luxe van hoogste niveau kost je nu vrij weinig als occasion
Ook interessant
-
Deze Duitse occasion is sportief aangelegd en geeft je het premiumgevoel
-
Deze mini-SUV heeft een stoere uitstraling en is als occasion opvallend waardevast
-
Deze Franse luxeauto is als occasion een verrassend goede keuze, maar is hij beter dan zijn concurrentie?
-
Deze Amerikaanse occasion werd net over de Duitse grens gemaakt, maar je kunt hem bijna nergens meer vinden
-
Dit is een heerlijke sportauto zonder poespas, maar voor zo’n occasion moet je wel aardig wat betalen
-
Ben je op zoek naar een zeldzame Volkswagen Golf? Deze occasion is exclusief en geeft je bakken rijplezier
-
Deze SUV-occasion was razend populair en zie je nog steeds overal rijden en dat heeft een goede reden
-
Deze occasion wil je: een tweedehands auto waarmee je luxueuzer rijdt dan de koning
-
Deze ‘BMW M5’ is geen BMW M5 en als occasion is hij ook nog eens sneller en luxer dan de echte
-
Deze minder bekende SUV-occasion laat je met je gezin heerlijk ontspannen veel kilometers rijden
-
Op zoek naar een SUV met fijne rijeigenschappen? Deze occasion heeft een vijfcilinder en stuurt scherp
-
Met deze occasion hoef je niet je spaarvarken te plunderen, maar heb je wel een sportieve coupé