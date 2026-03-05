Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze comfortabele klassieke occasion kom jij de komende lente goed voor de dag

De lente staat voor de deur! Dat betekent dat klassiekers vaak weer duurder worden, nu ze uit de stalling mogen worden gehaald. Wie nu koopt, kan straks genieten van een mooie zondagsrit zonder de hoofdprijs te betalen. Het maximale budget is 10.000 euro, maar het liefste wil je natuurlijk wat geld overlaten voor onderhoud. Welke ‘occasion’ kun je het beste voor de lente halen?

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Klassieke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar klassiekers, waarmee je in maart alweer de weg op kunt. Voor maximaal 10.000 euro heb jij dan een bijzondere auto om mee te flaneren. Vind je deze Renault 8-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van afgelopen dinsdag en aanstaande zaterdag.

Renault 8 (1962 – 1971)

De Renault 8 is een fronsend ogende Franse klassieker met een herkenbare hoekige vorm en motor achterin. Hij rijdt licht en comfortabel en door zijn eenvoudige techniek is hij goed te onderhouden. Het interieur is simpel en ruim genoeg voor dagelijks gebruik, maar daarvoor koop je hem natuurlijk niet. Verder heeft deze occasion rondom schijfremmen, wat voor zijn tijd zeldzaam was.

Net als bij de NSU is er voor maximaal 10.000 euro is er bij dit Franse model maar één aangeboden occasion te vinden. Deze witte Renault 8 ‘R 1130’ uit 1964 met 38.964 kilometer staat in het Noord-Brabantse Uden te koop voor 8.950 euro.

Technische aandachtspunten

Nog meer overeenkomsten met de NSU zijn bij de Renault 8 de technische aandachtspunten: allereerst is er roest. Loop de hele occasion na, want roest schrijft deze auto’s snel af. Verder heeft de ‘8’ ook een motorblok dat achterin ligt en daardoor gevoelig is voor oververhitting. De viercilinder krijgt namelijk al minder koeling van de rijwind en waterpompen kunnen na jaren trouwe dienst kapotgaan. Om geldzorgen bij deze modellen te voorkomen kun je het beste vooraf een expert raadplegen.