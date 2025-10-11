Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion heb je bochtenplezier voor een studentenbudget

Je hebt eindelijk genoeg gespaard met je bijbaan: avonden vakkenvullen, stapels borden afwassen of pizza’s bezorgen hebben hun vruchten afgeworpen. Het resultaat? Een budget van 1.000 euro voor je allereerste auto. Voor dat bedrag hoef je geen luxe of perfecte lak te verwachten, maar wel een betrouwbare kleine stadsauto die goedkoop is in de maandelijkse lasten en een apk heeft. Verder kiezen we voor een handbak, want die zijn simpel, goedkoop en betrouwbaar. Wij hebben occasions als de Ford Ka voor je gevonden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Eerste occasion voor maximaal 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar compacte auto’s voor beginnende bestuurders. Het budget is maximaal 1.000 euro. Vind je deze Ford Ka-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van afgelopen dinsdag en donderdag.

Ford Ka (1996 – 2008)

Toen de eerste generatie Ford Ka in 1996 het levenslicht zag, wist niemand wat te verwachten. De kleine auto had ronde, speelse vormen die waren geïnspireerd door een fles Evian-mineraalwater. Je hield ervan of je vond het helemaal niets, maar onopgemerkt ging hij nooit voorbij. Toch bleek deze occasion een enorm succes: hij bleef bijna twaalf jaar in productie en verkocht verrassend goed.

Alle gewone Ford Ka’s kregen een eenvoudige Endura 1,3-liter viercilinder met 60 pk, later aangevuld met een zuinigere Duratec-motor met 70 pk. Er waren ook twee sportievere versies, genaamd SportKa en StreetKa, die een 1,6-liter viercilinder in de neus kregen. Verwacht geen snelheidswonder van de occasion in standaardvorm, maar wél een lichtvoetige en wendbare stadsauto die verrassend leuk rijdt. Gemiddeld verbruikt hij zo’n 1 op 15. Op Gaspedaal.nl staan er bijna vijftig stuks voor minder dan 1.000 euro te koop. Het aanbod is daarmee royaal te noemen.

Aandachtspunten van de Ford Ka-occasion

De Ford Ka gebruikt techniek van de oudere Fiesta, wat voordelen en nadelen heeft. Hij is over het algemeen betrouwbaar, maar kent specifieke zwakke plekken. Bij de oudere Endura-motor kunnen de bougies vastroesten; jaarlijks losschroeven en invetten verhelpt dat op een makkelijke manier. Remschijven kunnen bij occasions soms kromtrekken en lekkende stuurbekrachtigingspompen zijn een dure reparatie, dus check de onderhoudsgeschiedenis.

Ook elektronica geeft soms kuren: vocht in de stekkers van de portieren veroorzaakt storingen in de ramen of centrale vergrendeling. De achterklep hapert mogelijk door corrosie bij de elektrische ontgrendeling. Maar het grootste aandachtspunt van de Ford Ka blijft roest. Vooral de dorpels, portieren, achterklep en de rand rond de tankdop zijn beruchte plekken. Controleer bij een bezichtiging goed onder de vloermatten en rond de wielkasten.

Beste koop

Alle drie de auto’s die we deze week hebben uitgelicht zijn betaalbaar en geschikt als eerste auto. Bij ons komt de Picanto als winnaar uit de bus. Hij is goedkoop in gebruik, vanwege zijn lichtste gewicht en kleinste verbruik. Daarnaast heeft hij weinig last van roest en staat bekend om zijn betrouwbaarheid. De VW Fox is wel praktischer en de Ford Ka heeft betere rijeigenschappen.

