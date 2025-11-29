Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion blinkt in weinig uit, maar je wil hem toch, omdat hij zo fijn en goed in balans is

Wie vooral ruimte, een fijne zitpositie en een sterke auto om bijvoorbeeld een caravan te trekken zoekt, kijkt al snel naar grotere crossover-SUV’s. Met een budget van maximaal 20.000 euro is er op de tweedehandsmarkt genoeg keuze. Wij vergelijken drie van de bekendere occasions voor je: de Ford Kuga, de Mazda CX-5 en de Toyota RAV4.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een crossover-SUV met trekkracht voor maximaal 20.000 euro. Vind je de Mazda CX-5 niets? Bekijk dan de occasions van afgelopen dinsdag en aankomende zaterdag.

Mazda CX-5 (2012 – 2017)

De Mazda CX-5 straalt rust, kwaliteit en balans uit. Hij blinkt niet uit in formaat, trekkracht of luxe, maar juist de balans tussen al deze eigenschappen maakt hem aantrekkelijk: hij is het meest gebalanceerd en bijna alles klopt gewoon. Daarbij is zijn interieur erg mooi en gebruiksvriendelijk.

De motorblokken zijn groter dan bij veel concurrenten, maar zo efficiënt gemaakt dat een verbruik van 1 op 15 mogelijk is. Je hoeft dus niet hard te werken met het gaspedaal, de motor doet zijn werk rustig en soepel. De bagageruimte van 463 liter is niet groot, maar adequaat voor het meeste gebruik. Verder heeft de occasion een trekgewicht van 1.800 kilo, terwijl hij zelf maar 1.335 kilo weegt.

De afwerking is stevig en voelt degelijk aan, precies zoals je van Mazda verwacht. Op gaspedaal.nl is er een flink aanbod, dus voor maximaal 20.000 euro kun je uit 400 occasions kiezen. Een donkerblauwe Mazda CX-5 ‘Skylease’ uit 2016 met 67.811 kilometer staat in Groningen te koop voor 19.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Mazda CX-5 staat bekend als een zeer betrouwbare occasion, waardoor er bij de benzineversies geen echte zwakke punten bekend zijn. Toch bestaan er twee kleine aandachtspunten. Soms maakt het massacontact tussen accu en carrosserie geen goed contact. De motor start dan niet, maar het opnieuw aansluiten is simpel en kost weinig.

Bij oudere uitvoeringen werkt de verwarming soms niet door een verstopte kachelradiateur. Het onderdeel zelf kost maar een paar tientjes, maar om erbij te komen moet het dashboard gedeeltelijk worden gedemonteerd. Dat maakt de reparatie mogelijk een paar honderd euro duurder.