Als occasion bewijst deze crossover dat je niet veel poespas nodig hebt voor een mooie auto

Zeker met een beperkt budget zijn crossovers aantrekkelijke occasions. Maar welke kies je als je maximaal 10.000 euro wilt uitgeven aan een betrouwbare auto zonder poespas? We vergelijken drie veelvoorkomende opties: de Dacia Duster, Fiat 500X en Suzuki Vitara.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Crossover-occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte occasion van maximaal 10.000 euro. Geen zin in een Fiat 500X? Afgelopen dinsdag bespraken we de Dacia Duster en komende zaterdag gaan we het over een ander alternatief hebben.

Fiat 500X (2014 – heden)

De Fiat 500X is de modieuze keuze van dit trio. Vanbinnen ziet alles er netter en moderner uit dan bij de Duster en de afwerking is goed. Hij rijdt stabiel en voelt stevig aan, al is het onderstel aan de stugge kant. De kofferbak is kleiner dan die van de Duster, maar groot genoeg voor boodschappen of een weekend weg.

Binnen ons budget van 10.000 euro heeft de Fiat 500X duidelijk het grootste aanbod van de drie. Binnen dit bedrag kun je namelijk op Gaspedaal.nl 36 occasions vinden. De prijzen beginnen bij 6.900 euro. Een rode 500X ‘1.4 Turbo MultiAir Cross’ uit 2015 met 115.715 kilometer wordt in het Noord-Brabantse Standdaarbuiten aangeboden voor 9.899 euro.

Technische aandachtspunten

Ook de Fiat 500X heeft weleens last van elektronische storingen in uiteenlopende mate. Kijk hier dus goed naar bij een testrit en check direct of de occasion schokkerig schakelt. Dit is namelijk een indicatie van slijtage; revisie van de transmissie kost rond de duizend euro. De radiateurkoelventilator kan sneuvelen en zorgt daardoor voor een oververhit motorblok; meestal is reparatie niet duurder dan een paar honderd euro. Meer informatie over deze auto vind je in onze koopwijzer.