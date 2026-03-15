Deze occasion uit de jaren negentig is bijna in nieuwstaat en vestigde ooit een record

Het coupé-seizoen staat voor de deur! Zon op het asfalt, ramen omlaag en een mooie rit over kronkelige wegen. Misschien is deze Opel Calibra wel de perfecte occasion voor zo’n tocht.

De sportieve tweedeurs heeft alles wat liefhebbers aanspreekt. Een laag en strak ontwerp, motoren met voldoende vermogen en een onderstel dat verrassend volwassen aanvoelt. Bovendien is de Opel Calibra tegenwoordig goed betaalbaar als occasion.

Vectra is de basis van de Opel Calibra

In 1990 kwam de Opel Calibra op de markt en hij werd gebouwd tot 1997. Technisch staat de occasion op het platform van de toenmalige Vectra, al oogt dat nauwelijks zo. De carrosserie kreeg namelijk een gestroomlijnd ontwerp met een destijds indrukwekkende luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,26. Dat was toen een record voor productieauto’s.

Het meest gekozen motorblok van de Opel Calibra was de atmosferische 2,0-liter viercilinder met 115 tot 150 pk. Deze motor kwam ook als turbovariant en leverde dan 204 pk. In 1993 kreeg de occasion een atmosferische 2,5-liter V6 met 170 pk. Voorwielaandrijving was de standaard, behalve bij de turboversie, want die had vierwielaandrijving. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst maakte een testrit in de krachtigste Calibra.

Sportieve maar comfortabele coupé

De Opel Calibra deelt zijn techniek grotendeels met de Vectra en dat werkt in zijn voordeel. Veel onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar en de techniek staat bekend als relatief degelijk. Tijdens het rijden valt vooral het comfortabele karakter van de occasion op. Het onderstel is stevig genoeg voor een sportieve rit, maar lang niet zo hard als bij veel moderne coupés. Ook de zitpositie draagt bij aan het rijplezier: laag achter het stuur, met zicht over de lange motorkap.

Aandachtspunten bij occasions

Bij oudere Opel Calibra’s vormt roest een belangrijk controlepunt. Vooral de wielranden en dorpels verdienen aandacht. Ook komen elektrische storingen bij de ramen of centrale vergrendeling weleens voor. Controle vooraf bespaart later veel gedoe. Tot slot moet de transmissie soepel werken bij een testrit. Kraken bij het schakelen van de versnellingen duidt op slijtage van de versnellingsbak en een revisie is een dure ingreep.

Zoveel kost een Opel Calibra-occasion

De Opel Calibra is tegenwoordig een interessante instapper voor wie een oudere coupé zoekt. Exemplaren beginnen al bij 1.990 euro en prijzen lopen op tot 26.950 euro. Van de negen occasions die te koop staan kozen we deze: een wit model uit 1992, dat beschikt over 116 pk. Hij kost 19.950 euro en ziet er goed onderhouden uit. Maar waarom kiezen we specifiek deze auto uit? De teller staat namelijk op een schamele 10.200 kilometer. De verkoper in het Zuid-Hollandse Gouda biedt hiermee een praktisch nieuwe Calibra aan.