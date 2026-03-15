Deze occasion uit de jaren negentig is bijna in nieuwstaat en vestigde ooit een record
Het coupé-seizoen staat voor de deur! Zon op het asfalt, ramen omlaag en een mooie rit over kronkelige wegen. Misschien is deze Opel Calibra wel de perfecte occasion voor zo’n tocht.
De sportieve tweedeurs heeft alles wat liefhebbers aanspreekt. Een laag en strak ontwerp, motoren met voldoende vermogen en een onderstel dat verrassend volwassen aanvoelt. Bovendien is de Opel Calibra tegenwoordig goed betaalbaar als occasion.
Vectra is de basis van de Opel Calibra
In 1990 kwam de Opel Calibra op de markt en hij werd gebouwd tot 1997. Technisch staat de occasion op het platform van de toenmalige Vectra, al oogt dat nauwelijks zo. De carrosserie kreeg namelijk een gestroomlijnd ontwerp met een destijds indrukwekkende luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,26. Dat was toen een record voor productieauto’s.
Het meest gekozen motorblok van de Opel Calibra was de atmosferische 2,0-liter viercilinder met 115 tot 150 pk. Deze motor kwam ook als turbovariant en leverde dan 204 pk. In 1993 kreeg de occasion een atmosferische 2,5-liter V6 met 170 pk. Voorwielaandrijving was de standaard, behalve bij de turboversie, want die had vierwielaandrijving. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst maakte een testrit in de krachtigste Calibra.
Sportieve maar comfortabele coupé
De Opel Calibra deelt zijn techniek grotendeels met de Vectra en dat werkt in zijn voordeel. Veel onderdelen zijn eenvoudig verkrijgbaar en de techniek staat bekend als relatief degelijk. Tijdens het rijden valt vooral het comfortabele karakter van de occasion op. Het onderstel is stevig genoeg voor een sportieve rit, maar lang niet zo hard als bij veel moderne coupés. Ook de zitpositie draagt bij aan het rijplezier: laag achter het stuur, met zicht over de lange motorkap.
Aandachtspunten bij occasions
Bij oudere Opel Calibra’s vormt roest een belangrijk controlepunt. Vooral de wielranden en dorpels verdienen aandacht. Ook komen elektrische storingen bij de ramen of centrale vergrendeling weleens voor. Controle vooraf bespaart later veel gedoe. Tot slot moet de transmissie soepel werken bij een testrit. Kraken bij het schakelen van de versnellingen duidt op slijtage van de versnellingsbak en een revisie is een dure ingreep.
Zoveel kost een Opel Calibra-occasion
De Opel Calibra is tegenwoordig een interessante instapper voor wie een oudere coupé zoekt. Exemplaren beginnen al bij 1.990 euro en prijzen lopen op tot 26.950 euro. Van de negen occasions die te koop staan kozen we deze: een wit model uit 1992, dat beschikt over 116 pk. Hij kost 19.950 euro en ziet er goed onderhouden uit. Maar waarom kiezen we specifiek deze auto uit? De teller staat namelijk op een schamele 10.200 kilometer. De verkoper in het Zuid-Hollandse Gouda biedt hiermee een praktisch nieuwe Calibra aan.
Ook interessant
-
Deze occasion is naar een straaljager vernoemd en voor een prikkie zit jij in de cockpit
-
Scherp ontwerp en betrouwbare techniek: met deze occasion rij je een fijne middenklasser
-
Deze Japanse stadsauto is niet duur, extreem betrouwbaar en een heel praktische occasion
-
Deze kleine occasion heeft niet alleen een mooie vormgeving, maar mag ook 1.300 kilogram trekken
-
Geen busje, maar ‘grand limousine’! De Mercedes VLE is een rijdende huiskamer en bioscoop in één
-
Deze degelijke occasion is misschien niet de meest praktische MPV, maar wel één van de goedkopere
-
Met deze bijzondere occasion krijg je het CEO-gevoel, maar voor minder dan een maandsalaris
-
Deze occasion wil je: rallyicoon uit de jaren tachtig maakt ook nu nog indruk
-
Meer no-nonsense dan deze zevenzitter kun je een occasion niet krijgen
-
Sinds 1956 geeft deze occasion zijn merk een goede reputatie qua bouwkwaliteit, is dat verdient?
-
Zo kwam BMW op het idee van de nieren | Sjoerds Weetjes 494
-
Italiaanse luxe voor weinig: deze occasion is snel én belastingvrij