Deze Japanse SUV wordt al sinds de jaren negentig gemaakt en blijft als occasion zijn degelijkheid bewijzen

Wie vooral ruimte, een fijne zitpositie en een sterke auto om bijvoorbeeld een caravan te trekken zoekt, kijkt al snel naar grotere crossover-SUV’s. Met een budget van maximaal 20.000 euro is er op de tweedehandsmarkt genoeg keuze. Wij vergelijken drie van de bekendere occasions voor je: de Ford Kuga, de Mazda CX-5 en de Toyota RAV4.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een crossover-SUV met trekkracht voor maximaal 20.000 euro. Vind je de Toyota RAV4 niets? Bekijk dan de occasions van afgelopen dinsdag en donderdag.

Toyota RAV4 (2012 – 2018)

De Toyota RAV4 heeft geen opvallende uitstraling, maar compenseert dat ruimschoots met zijn degelijkheid. Binnenin merk je dat zijn afwerking goed is, materialen stevig aanvoelen en alles logisch in elkaar zit. Het interieur is ruim, met een praktische kofferbak. Het is de verstandigste keuze voor wie vooral zekerheid zoekt. Op onverharde wegen komt de RAV4 ook redelijk ver, al speelt dat voor Nederlandse occasion-kopers minder een rol.

Het trekgewicht van de Toyota RAV4 ligt meestal op 1.500 kilo, wat minder is dan bij occasions uit dezelfde klasse, maar nog altijd voldoende voor een middelgrote caravan. Voor maximaal 20.000 euro is er een aardig aanbod te vinden op gaspedaal.nl: 93 tweedehandsmodellen wachten momenteel op een koper. Een zilveren ‘Executive Business’ uit 2013 met 84.139 kilometer staat bijvoorbeeld in Den Bosch te koop voor 19.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Toyota RAV4 heeft een ijzersterke reputatie als het om degelijkheid gaat. De techniek is duurzaam en betrouwbaar, waardoor grote problemen zeldzaam zijn. Het belangrijkste is dus hoe netjes de auto behandeld is. Kijk goed of de onderhoudsgeschiedenis compleet is en of alle beurten op tijd zijn uitgevoerd. Bekijk de onderkant van de auto op beschadigingen, vooral als de occasion buiten de gebaande paden is gebruikt.